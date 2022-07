Cambi l'auto? Il finanziamento arriva in tre minuti con InstantCar di FCA Bank

Una procedura svelta che in pochi passaggi consente di ottenere il prestito direttamente in concessionario oppure dallo smartphone, vediamo come si fa

OGGI SI COMPRA L’AUTO A RATE Cambiare l’automobile è una delle operazioni più impegnative che una persona, una famiglia, deve affrontare a livello economico. Non è solo questione di scegliere il modello più adatto, oggi entrano in gioco mille variabili, compresa quella di come pagare. Una volta il cliente migliore era quello che saldava tutto e subito, oggi è diverso poiché i concessionari hanno accesso a una serie di vantaggi proponendo un finanziamento e quindi questa soluzione è diventata più comune. Contento il venditore, che guadagna con le commissioni sulla rateizzazione, contento il compratore che paga l’auto poco alla volta, contenta la finanziaria che acquisisce un nuovo cliente per qualche anno. Tuttavia, per ottenere il finanziamento bisogna rispondere a dei requisiti precisi, in primis quello di garantirne la sostenibilità e per questo le varie compagnie che vi prestano il denaro devono mettere in atto una procedura che può richiedere qualche giorno per essere conclusa con l’approvazione o meno.

InstantCar di FCA Bank: credito immediato per l'auto nuova, qui l'Afa Romeo TonaleIL FINANZIAMENTO IMMEDIATO Insomma, qualche bega burocratica che tutti si risparmierebbero per poter guidare la nuova macchina prima possibile. E oggi, questa opportunità diventa concreta grazie a una nuova proposta di FCA Bank. Si chiama InstantCar ed è una formula che prevede un finanziamento immediato grazie alla banca, che propone una soluzione semplice e sicura in tre minuti. Con questa inedita opportunità è possibile finanziare importi fino a 15.000 euro con durate fino a 72 mesi, dando una bella accelerata alla vendita delle auto, siano esse nuove o usate, presso la rete dei concessionari convenzionati FCA Bank. Infatti, InstantCar utilizza le più moderne tecnologie digitali, come lo SPID per l’identificazione del cliente a distanza – primo tassello di un’esperienza d’acquisto rapida e sicura – e l’accesso in lettura al conto corrente del cliente grazie alla PSD2 (Payment Services Directive 2) per una valutazione creditizia immediata, eliminando l’obbligo di presentazione del documento di reddito.

InstantCar di FCA Bank: zero burocrazia e tempi rapidi per ottenere il prestitoDIVERSE MODALITÀ DI ACCESSO Ma c’è di più, poiché InstantCar può essere richiesto in diverse modalità: sia in presenza, presso le concessionarie convenzionate con FCA Bank, sia online, sulle piattaforme di e-commerce auto. È possibile inoltrare la richiesta anche in un secondo momento, dopo la proposta di acquisto da parte del venditore in concessionaria, finalizzando la domanda in autonomia sullo smartphone del cliente, ovunque si trovi. Insomma, sono sufficienti pochi passi per firmare il contratto e immatricolare la nuova automobile, davvero una svolta soprattutto a livello pratico, che renderà un contributo per incentivare gli acquisti e dare un po’ di aria al comparto automotive, oggi in apnea per tanti motivi.