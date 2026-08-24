Nuove Jeep Compass Plug-in Hybrid e 4xe elettrica a confronto in video

La nuova Jeep Compass si sdoppia per rispondere a esigenze diverse: da una parte trovi l'ibrida ricaricabile Plug-in Hybrid (PHEV), dall'altra la più muscolosa 4xe 100% elettrica a trazione integrale.

Una scelta che non ha mancato di suscitare discussioni, quella di riservare la trazione integrale alla sola motorizzazione elettrica. Tanti i dubbi, che ho provato a sciogliere con una prova confronto tra le due versioni, che si vanno ad aggiungere in gamma alle già note Jeep Compass mild hybrid ed elettrica a due ruote motrici.

Nel video le ho messe alla prova fianco a fianco, sia in un test drive su nastro asfaltato sia nei passaggi più tecnici in fuoristrada (nel caso della 4xe). Ecco che cosa è emerso dalla prova sul campo.

Due soluzioni a confronto: come sono fatte

Guardandole da fuori le differenze sono sfumate, ma sotto la carrozzeria l'architettura tecnica prende due strade ben distinte.

La Jeep Compass Plug-in Hybrid combina un motore 4 cilindri a benzina da 1,6 litri a un'unità elettrica ricaricabile: una formula pensata per farti percorrere i tragitti casa-lavoro a zero emissioni, conservando il motore termico per semplificarti la gestione nei lunghi viaggi.

La Jeep Compass 4xe elettrica, al contrario, spinge al massimo sull'elettrificazione pura: pacco batterie ad alta capacità e doppio motore elettrico per garantire la trazione integrale 4x4 senza bisogno dell'albero di trasmissione meccanico.

Come vanno su strada: dinamica di guida e comfort

Appena ti metti al volante, il differente carattere dinamico delle due vetture emerge chiaramente. La Compass PHEV garantisce un'erogazione fluida e una gestione intelligente dei due motori; quando chiedi tutto il gas in sorpasso, il motore a benzina fa avvertire la sua voce nell'abitacolo, ma la risposta complessiva resta sempre composta ed equilibrata per la guida di tutti i giorni.

La Compass 4xe elettrica gioca invece in un'altra categoria quando si parla di spunto e reattività. Con una potenza complessiva di 375 CV e una coppia istantanea, copre lo 0-100 km/h in soli 4,9 secondi. La spinta ti incolla al sedile in totale silenziosità e, nonostante il peso delle batterie nel sottoscocca, l'assetto sostiene bene i trasferimenti di carico, garantendo un assorbimento delle asperità e un comfort di marcia di ottimo livello.

Alla prova dell'off-road: il verdetto della terra e delle rocce

Se ti stai chiedendo se un powertrain a batterie possa davvero mantenere fede alla tradizione fuoristradistica Jeep, la risposta risiede nella gestione millimetrica della coppia. In fuoristrada, il 4x4 elettrico della 4xe si dimostra estremamente efficace: la possibilità di dosare la trazione ruota per ruota ti permette di arrampicarti su ostacoli, fango e pendenze pronunciate con un controllo costante e senza il rischio di far spegnere il motore. Qui la Plug-in Hybrid, penalizzata dalle sole due ruote motrici, deve cedere il passo.

Prezzi e versioni: quale fa per te?

Listini alla mano, Jeep Compass Plug-in Hybrid parte da un prezzo di listino di 45.900 euro. La variante 4xe Full Electric 4x4, vertice prestazionale e tecnologico della gamma, si posiziona invece a 54.900 euro.

Se fai molta strada, preferisci non dipendere esclusivamente dalle colonnine di ricarica e cerchi un SUV concreto, la Plug-in resta la scelta più razionale. Se invece hai assoluto bisogno della trazione integrale e, insieme, vuoi prestazioni da sportiva, la 4xe BEV ha tutte le carte in regola per convincerti. Clicca PLAY sul video per guardare la prova completa su strada e in fuoristrada!

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