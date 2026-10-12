Jeep Willys, il ritorno è possibile ma non arriverà presto

Jeep sta preparando il ritorno della Willys? A quanto pare, intervenendo al Salone di Parigi, il CEO del marchio, Xavier Peugeot, ha descritto la Willys come il suo ''punto focale'' per il futuro, nonché una delle diverse ''nuove idee'' che potrebbero essere lanciate nei prossimi anni.

I piani sono ancora in fase iniziale

Il tutto deve essere preso con le dovute cautele visto che i piani sarebbero ancora in fase embrionale, tanto che il CEO di Jeep ha messo le mani avanti affermando che non confermano alcun lancio concreto. Il tutto farebbe pensare a un progetto di lungo termine, da attuarsi dopo il completamento dell'attuale strategia ''Road to 2030'' del marchio.

Jeep Willys

Peugeot non ha confermato in quale segmento potrebbe competere la nuova Willys, ma, quando gli è stato chiesto di modelli del segmento B come l'Avenger, ha fatto riferimento al modello storico. La nuova Willys potrebbe quindi non essere una fuoristrada nel senso tradizionale del termine, quanto un nuovo veicolo compatto che riprende il carattere del modello originale, rivisto in chiave moderna.

Ha aggiunto che i ''valori originali'' saranno fondamentali nella strategia di contrattacco del marchio contro i concorrenti cinesi nel mercato europeo e che Willys è ''una carta chiave da giocare''. Sulla carta, una novità interessante ma visto che il nuovo modello non arriverà molto presto, ci sarà modo di saperne molto di più.

Una nuova Jeep Renegade entro il 2030

Ci sarà quindi modo di scoprire maggiori dettagli. Intanto, Jeep lancerà 6 nuovi modelli in Europa prima della Willys tra cui la nuova Renegade. Il nuovo crossover sarà basato sulla piattaforma STLA One, con grandi ambizioni di vendita. Il CEO ha sottolineato che la Renegade originale ha venduto 610.000 unità dal 2014 e ha affermato che il marchio ''sarebbe pazzo a non prenderla in considerazione''.

Peugeot ha inoltre confermato che Recon, il nuovo fuoristrada elettrico, sarà lanciato in Europa il prossimo anno.

Fonte: Autocar

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