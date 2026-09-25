Jeep, weekend nelle piazze italiane per scoprire Avenger e Compass

Jeep presenta Avenger e nuova Compass direttamente nelle piazze italiane durante il Weekend Jeep del 26 e 27 settembre

In questo fine settimana del 26 e 27 settembre, Jeep vuole far conoscere meglio alle persone la rinnovata Avenger e la nuova Compass. Per questo, la casa automobilistica ha organizzato il ''Weekend Jeep''. Si tratta qualcosa di più del solito ''Porte Aperte'' in quanto le concessionarie incontreranno il pubblico nelle principali piazze e nelle aree più frequentate di numerose città italiane. Jeep vuole quindi interagire in maniera diversa con le persone, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino le ultime novità.

Jeep Avenger e Compass protagoniste

Tutti coloro che visiteranno gli stand Jeep nelle piazze, potranno scoprire tutte le caratteristiche delle nuove Avenger e Compass grazie alla presenza degli specialisti della casa automobilistica che saranno a disposizione per poter fornire ogni genere di informazione, comprese ovviamente quelle commerciali.

La nuova Avenger fresca di restyling, per esempio, in questo periodo è proposta con un’offerta a partire da 21.900 euro e finanziamento a interessi zero per la versione Turbo 100, cioè quella dotata del 3 cilindri di 1,2 litri da 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti. La gamma del B-SUV, un vero best seller per il mercato italiano, include pure le motorizzazioni Hybrid e 100% elettriche. La 4xe, inoltre, offre la trazione integrale.

Jeep Compass 2026 4xe, 3/4 anteriore

La gamma della nuova Compass comprende versioni e-Hybrid da 145 CV, e-Hybrid plug-in da 225 CV e varianti full electric che arrivano ai 375 CV della versione a trazione integrale e potranno offrire un'autonomia sino a 650 km.

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