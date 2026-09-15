Nuova Jeep Avenger da 21.900 euro: promo, porte aperte e test drive

Nuova Jeep Avenger a partire da 21.900 euro con finanziamento a interessi zero. Il 19 e 20 settembre porte aperte e test drive

Sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 le concessionarie Jeep italiane organizzano un weekend di porte aperte dedicato al debutto della Nuova Jeep Avenger. L'evento è pensato sia per mostrare da vicino l'aggiornamento del modello sia per consentire ai clienti di effettuare test drive su strada.

La gamma motori e le prestazioni di mercato

La gamma di Nuova Jeep Avenger comprende versioni benzina, e-Hybrid e 100% elettriche, alle quali si affianca la versione 4xe a trazione integrale (leggi qui la nostra prova, se sei interessato). E il mercato la sta permiando.

Secondo le elaborazioni Dataforce, tra gennaio e agosto 2026 Avenger è stato il SUV più venduto in Italia, considerando tutti i segmenti e tutte le alimentazioni, con una quota del 4,96% del mercato SUV, confermando la leadership già registrata nel 2024 e nel 2025.

Al volante della nuova Jeep Avenger 4xe 2026

L'offerta di lancio e la formula finanziaria

In occasione del lancio commerciale, Jeep propone la versione Longitude 1.2 Turbo da 100 CV, con prezzo di listino di 25.700 euro, al prezzo promozionale di 21.900 euro (IPT e contributo PFU esclusi).

L'iniziativa è abbinata a una formula di finanziamento proposta da Stellantis Financial Services Italia (soggetta ad approvazione), valida per contratti stipulati fino al 30 settembre 2026.

Il piano prevede un anticipo di 8.431 euro e un importo totale del credito di 13.740 euro, nel quale è compreso il servizio Identicar per 12 mesi del valore di 271 euro. Aggiungendo 420 euro di spese d'istruttoria, 192 euro di spese d'incasso mensili (4 euro a rata) e 35,40 euro di imposta sostitutiva, l'importo totale dovuto sale a 14.387,40 euro, da restituire in 48 rate da 299 euro. Il TAN è fisso allo 0%, mentre il TAEG è del 3,33%.

Porte aperte e prove su strada

Nelle giornate del 19 e 20 settembre la rete di vendita Jeep offrirà ai visitatori la possibilità di effettuare test drive dedicati della Nuova Avenger. La disponibilità delle vetture e le specifiche versioni destinate alle prove potranno variare in base alla singola concessionaria.

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