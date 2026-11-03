Jeep Scrambler SRT, il concept da 470 CV pronto a sfidare la Ford Raptor

Diversi mesi fa, Stellantis aveva annunciato l'arrivo di molti nuovi modelli per rilanciarsi sul mercato americano. Inoltre, il Gruppo aveva promesso di dare nuova linfa al marchio SRT con alcune vetture ad alte prestazioni. Nella slide di presentazione si menzionava una ''Jeep Wrangler Scrambler'' tra i nuovi modelli che avrebbero avuto il badge SRT. Poche le informazioni ma, adesso, ne sappiamo molto di più dato che Jeep ha tolto i veli alla Jeep Scrambler SRT Concept.

Presentata al SEMA 2026, sembra pronta a dare la caccia alla Ford Raptor.

Caratteristiche uniche

La divisione SRT Performance ha dunque svelato questo nuovo concept, una reinterpretazione della leggendaria Jeep CJ-8 Scrambler che combina la libertà della guida a cielo aperto, la versatilità di un pickup, le autentiche capacità Jeep e l'inconfondibile carattere SRT. Costruita sulla base della Jeep Wrangler, la concept car incarna lo spirito della Scrambler originale.

Jeep Scrambler SRT Concept

Partendo dal telaio di una Jeep Wrangler, designer e ingegneri della casa automobilistica hanno rimodellato la vettura dal montante A in poi. Porte più lunghe, carrozzeria posteriore personalizzata, cassone integrato, portellone ridisegnato, passaruota unici e roll-bar strutturale, hanno creato un look che si riconosce immediatamente. La verniciatura arancione, i cerchi beadlock in color bronzo e i dettagli specifici SRT completano l'aspetto di questa vettura pronta per affrontare anche i percorsi più difficili in fuoristrada.

Jeep Scrambler SRT Concept

Jeep afferma che il design è stato scelto specificamente per migliorare la stabilità e il controllo nella guida ad alta velocità. Le sospensioni sono state sviluppate e fornite da Currie Enterprises, azienda con una lunga esperienza nella costruzione di componenti fuoristrada ad alte prestazioni. Le sospensioni anteriori offrono un'escursione di 35,5 cm, mentre le sospensioni posteriori, ispirate ai trophy truck, e l'assale rigido offrono un'escursione di 38 cm.

Motore

Sotto al cofano della Jeep Scrambler SRT Concept troviamo il motore Hemi V8 aspirato da 6,4 litri della Wrangler 392 in grado di erogare circa 470 CV.

Massima versatilità

Scrambler SRT Concept è stato progettato fin dall'inizio all'insegna della versatilità. Il cassone integrato e il sistema di sedili posteriori personalizzato consentono al veicolo di passare rapidamente dalla modalità passeggeri a quella di carico. I sedili posteriori, che si agganciano saldamente a ganci sul pavimento, possono essere rimossi completamente o ruotati per creare una seduta rivolta all'indietro. Rimuovendoli, si libera l'intero cassone per poter disporre di maggiore capacità di carico.

Jeep Scrambler SRT Concept

All'interno dell'abitacolo troviamo sedili sportivi, rivestimenti in pelle Dark Graphite, dettagli arancione e in colore bronzo, oltre a badge SRT.

Solo concept?

Jeep ha dichiarato che si tratta solo di un concept, ma come già accennato, l'azienda ha affermato che un modello di serie, denominato Wrangler Scrambler SRT, entrerà in produzione in futuro. Quanto riprenderà da questo concept lo scopriremo nel corso del tempo.

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