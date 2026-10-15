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Wrangler Switchback, questa serie speciale chiude i festeggiamenti degli 85 anni di Jeep

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5 ore fa - L'edizione speciale che chiude Twelve 4 Twelve

Verde lime, inserti neri e richiami stilistici esclusivi: la Jeep Wrangler Switchback punta su un look distintivo senza rinunciare alle capacità in fuoristrada
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Questa è la nuova Jeep Wrangler Switchback, l'ultima edizione speciale del fuoristrada che fa parte del programma Twelve 4 Twelve. Basata sulla Rubicon X a due e quattro porte, negli Stati Uniti è in vendita rispettivamente di 66.695 e 69.996 dollari pari a un extra di 2.870 dollari rispetto al modello da cui deriva.

Jeep Wrangler Switchback

Una livrea esclusiva

Questa speciale versione del fuoristrada si riconosce per gli inserti Gecko verde lime sugli esterni. Questi includono la cornice della griglia anteriore, gli anelli dei cerchi beadlock, la decalcomania sul portellone e la grafica speciale sul cofano. Non è finita qui perché Jeep Wrangler Switchback include componenti neri e grigio scuro a contrasto, tra cui cofano, parafanghi e portiere. La personalizzazione continua poi con l'adesivo ''41'' sulle portiere e un hardtop in tre pezzi, disponibile in nero lucido o grigio scuro. Le modifiche esterne sono completate da ganci di traino e stemmi neri.

Jeep Wrangler Switchback

Anche l'abitaco della Jeep Wrangler Switchback è stato personalizzato e adesso troviamo rivestimenti in pelle Nappa Global Black e Seat Salt, una semplice tonalità di grigio chiaro. I sedili in pelle sono rifiniti in nero, mentre le cuciture a contrasto Pearl e Lime aggiungono un tocco di colore all'abitacolo.

Motore

Tutti gli esemplari della Jeep Wrangler Switchback adottano il motore V6 aspirato da 3,6 litri con 285 CV. La dotazione di serie include, tra le altre cose, pneumatici all-terrain da 35 pollici e paraurti in acciaio rinforzato. Gli ordini partiranno a novembre.

Jeep Wrangler Switchback

Con la Switchback si chiude così la serie speciale Twelve 4 Twelve composta da 12 modelli (uno al mese) che Jeep aveva deciso di lanciare per celebrare i suoi 85 anni.

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