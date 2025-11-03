L’Excalibur di Arnold Schwarzenegger rinasce: fascino d’altri tempi e cuore americano

In un’epoca dominata da hypercar elettriche e da record di velocità, la Excalibur 1977 rappresenta un contrasto netto: eleganza, teatralità e memoria storica.

Un modello storico restaurato per… Terminator

Il recente restauro dell’esemplare appartenuto ad Arnold Schwarzenegger riporta in scena una delle auto più singolari del panorama automobilistico americano. L’intervento è stato curato da West Coast Customs (qui la pagina Instagram di West Coast Customs), officina californiana con cui l’attore mantiene un rapporto di lunga data.

La presentazione del progetto si è svolta presso la loro academy, inserita in un’iniziativa dedicata alla formazione professionale e al reinserimento lavorativo di persone che hanno scontato una pena detentiva. L’auto diventa così simbolo di artigianalità e inclusione sociale, oltre che di stile.

Excalibur Arnold Schwarzenegger: la classica del 1977 restaurata per il famoso attore

L’americana che s’ispira alla tedesca

La Excalibur nasce negli Stati Uniti, prodotta dalla Excalibur Motor Cars di Milwaukee. Sebbene americana per meccanica e costruzione, la vettura trae ispirazione diretta dalla Mercedes-Benz SSK del periodo 1928-1932 e dalla Mercedes-Benz 500K del 1934.

La carrozzeria allungata e i dettagli cromati richiamano le roadster gran turismo dell’epoca prebellica, pur restando un progetto autonomo, non una replica.

Excalibur Arnold Schwarzenegger: l'abitacolo elegantemente rifinito

Come motore un grande classico “yankee”

Sotto il cofano, la Excalibur del 1977 ospita un motore Chevrolet V8 small-block da 5,7 litri, con potenza media di 300 cavalli. Alcuni modelli, più rari, montavano un V8 big-block da 7,4 litri.

La trasmissione, di origine Chevrolet, è il classico Turbo-Hydramatic a tre marce, anche se alcune versioni – tra cui quella di Schwarzenegger – adottavano un cambio manuale. Il telaio, rinforzato e allungato, garantisce robustezza e facilità di manutenzione, mantenendo la tipica presenza scenica delle auto neoclassiche.

Le sospensioni anteriori a molle elicoidali e l’assale posteriore rigido, anch’essi di derivazione Chevrolet, assicurano una guida più confortevole rispetto alle auto prebelliche cui si ispira. Alcuni esemplari furono aggiornati con freni a disco anteriori, migliorando la sicurezza rispetto agli originari tamburi.

Excalibur Arnold Schwarzenegger: motore Chevrolet Small Block 5.7 V8

Un restauro che le regala nuova vita

Il restauro del 2024 ha riportato la vettura al suo splendore originario, senza modernizzazioni invasive. Vernice e finiture ripristinate evidenziano la cura artigianale e l’estetica esclusiva che resero la Excalibur un’icona pop, amata dalle celebrità tra anni ’70 e ’80.

Nel vasto garage di Schwarzenegger, che include Hummer, Porsche e Bentley, la Excalibur occupa un posto unico, unendo meccanica classica, design ispirato alla leggendaria Mercedes-Benz SSK e un progetto di rinascita sociale.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/11/2025