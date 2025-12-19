Ecco l'accessorio che separa un fuoristrada vero da un banale SUV

C’è chi compra il fuoristrada per farsi vedere al bar e c'è chi compra il fuoristrada per tirar fuori gli altri dal fango. Chi compra Jeep Gladiator Shadow Ops 2026 ha già deciso da che parte stare.

Perché Gladiator Shadow Ops ha un accessorio che pesa (letteralmente) più di mille adesivi “Adventure”: il verricello montato direttamente in fabbrica. È il Gladiator che non chiede aiuto. Lo dà.

Jeep Gladiator Shadow Ops: arrivano i soccorsi

Basato sulla solida base di Gladiator Rubicon, il nuovo Shadow Ops entra nella storia come il primo pick-up di medie dimensionia offrire un verricello di serie (come Wrangler Rubicon, e hai detto niente).

Quindi non un accessorio aftermarket montato il sabato pomeriggio, ma un Warn ufficiale Jeep, pensato, testato e benedetto direttamente a Toledo.

Secondo Jeep, la capacità di recupero è “senza pari”. Traduzione dal linguaggio marketing:

circa 3.629 kg (8.000 libbre) di forza;

abbastanza per tirare fuori un pick-up impantanato;

o un SUV che aveva “solo guardato il sentiero”.



Gladiator Shadow Ops con verricello di serie montato in fabbrica

Il nome ''Shadow Ops'' non è scelto a caso. Look tattico: nero, più nero, ancora nero. Una autentica ''operazione blackout''.

Il pacchetto estetico comprende griglia nero satinato, grafiche nere su cofano, parafanghi e portellone, paraurti in acciaio neri (perché la plastica va bene solo in città).

Ma attenzione: non è il solito “full black” da vetrina. A differenza di altre edizioni speciali che sembrano uscite da una bomboletta spray, il Gladiator Shadow Ops mantiene:

parafanghi in tinta carrozzeria;

hard top rigido in tre pezzi , sempre in tinta;

tappetini all-weather, pronti a tutto (fango incluso).



Insomma, più missione speciale, meno sfilata.

Il look ''annerito'' di Gladiator Shadow Ops

L’edizione speciale 2026 del rimpianto (da noi europei) Gladiatore delle praterie arriverà (negli USA) a febbraio, con un sovrapprezzo di 4.995 dollari.

Mica pochi, sì, ma Jeep fa notare un dettaglio interessante: rispetto a un Rubicon equipaggiato in modo simile, il Shadow Ops costa solo 2.605 dollari in più.

E non finisce qui... Gladiator Shadow Ops è solo la “Consegna n.1”. Jeep ha già confermato che sono in arrivo altre edizioni speciali “mission-ready”, pensate per incarnare ''forza, unità e determinazione''.

Parole grosse, sì. Ma se partono tutte da un verricello di serie, siamo sulla strada giusta.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/12/2025