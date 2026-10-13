Denza Z: la supercar elettrica di BYD da oltre 1.600 CV arriva in Italia, ecco quanto costa

L’elettrica high performance ha quattro posti, ricarica rapida e debutta in tre varianti con prezzi a partire da 160.350 euro

Il marchio premium Denza del gruppo cinese BYD apre gli ordini della Z, presentata al Goodwood Festival of Speed (guarda Denza Z).

La supercar a corrente da 1.604 CV

La versione più grintosa, la Racing, si distingue per un pacchetto aerodinamico esclusivo. La gamma punta su una meccanica a tre motori, con una potenza complessiva di 1.604 CV e una coppia massima di 1.240 Nm.

Denza Z: debutta in Italia la supercar BEV cinese in tre versioni e prezzi da oltre 160.000 euro

Denza Z, i prezzi per l'Italia

Partiamo subito con l’informazione più interessante: quanto costa la nuova Denza Z? La gamma propone diverse personalizzazioni per esterni e interni, con vernici opzionali che costano da 2.500 a 9.000 euro. La carrozzeria della Racing si caratterizza per dettagli dedicati, mentre la Spider adotta una capote in tessuto. Sul mercato italiano, i prezzi partono da 160.350 euro per la Z Coupé, salgono a 177.350 euro per la Spider e arrivano a 194.150 euro per la Racing. Un listino impegnativo, non c’è che dire, ma giustificato da contenuti tecnotronici di assoluto rilievo.

Denza Z: la versione ''a cielo aperto'' con capote in tessuto parte da poco più di 177.000 euro

Accelerazione e velocità da vera ''pistaiola''

Ricordiamo infatti che le prestazioni sono uno dei punti centrali del progetto: grazie all’esuberanza dei suoi motori, la Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi e raggiunge i 200 km/h in 6,36 secondi. La Racing scende a 1,96 secondi nello scatto da fermo, per arrivare alla strabiliante velocità massima di 350 km/h. Per quest'ultima sono disponibili pneumatici semi-slick e un Track Package specifico. Il kit in fibra di carbonio contribuisce a differenziarne l'aspetto con una veste più “corsaiola” e l'impostazione sportiva.

Denza Z: abitacolo sportivo, hi-tech e ben rifinito, in configurazione 2+2

Autonomia, ricarica e tecnologia di bordo

La batteria Blade 2.0 da 76 kWh assicura un'autonomia dichiarata WLTP di 410 km sulla Coupé, 400 km sulla Spider e 380 km sulla Racing. Grazie alla tecnologia Flash Charging, la ricarica dal 10% al 97% richiede appena nove minuti. La dotazione comprende un impianto frenante carboceramico e sospensioni con altezza da terra regolabile.

Nell'abitacolo spiccano rivestimenti curati, sedili e volante riscaldabili, display digitale da 8,8 pollici e infotainment da 12,8 pollici con connettività completa. L'impianto hi-fi Devialet con Dolby Atmos e gli ADAS con assistenza alla guida di livello 2 completano l'equipaggiamento. A voi piace la nuova Denza Z? Sarebbe una valida alternativa a una supercar convenzionale? Diteci cosa ne pensate.

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