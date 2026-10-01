BYD Seagull, la nuova generazione cambia tutto dentro: più spazio e tecnologia

La seconda generazione della BYD Seagull ha fatto da pochi giorni il suo debutto ufficiale in Cina. In Europa è nota come Dolphin Surf ma il nuovo modello propone diverse novità a partire da un sensibile incremento delle dimensioni. Anche gli interni sono stati profondamente rivisti e adesso la casa automobilistica ha voluto mostrarli, raccontando nel dettaglio le novità.

Nuova BYD Seagull: ecco come sono gli interni

Rispetto al precedente modello, l'abitacolo è stato ridisegnato per alzare l'asticella della qualità percepita. Inoltre, le maggiori dimensioni significano pure più spazio per i passeggeri. Il volante a due razze è tutto nuovo e dietro non troviamo la strumentazione digitale che è stata eliminata. Tutta la gestione è affidata all'ampio display centrale dell'infotainment.

BYD Seagull, interni

La parte sinistra dell'interfaccia funge da quadro strumenti, mostrando informazioni su velocità, marcia, autonomia, consumo energetico, modalità di guida e altro. Il lato destro del display è dedicato alle funzioni dell'infotainment come la navigazione e la gestione della musica.

La nuova Seagull adotta sedili anteriori regolabili elettricamente, con il sedile del guidatore dotato di funzione massaggio. Un altro punto di forza del nuovo modello è l'illuminazione ambientale multicolore. Sotto i sedili della seconda fila sono presenti due vani portaoggetti. I passeggeri posteriori possono anche usufruire di una bocchetta di ventilazione regolabile. C'è anche un comodo frunk da 94 litri all'anteriore, buono per contenere i cavi per la ricarica o piccoli oggetti. Il bagagliaio offre una capacità fino a 1.380 litri con i sedili posteriori abbattuti.

BYD Seagull, interni

Dimensioni, motore e autonomia

Ricordiamo le altre specifiche tecniche della seconda generazione della BYD Seagull. Le dimensioni sono 4.205 mm lunghezza x 1.810 mm larghezza x 1.570 mm altezza, con un passo di 2.650 mm. La vettura è dotata di un motore elettrico da 95 kW (129 CV) con due opzioni di batteria da 30 e 39,2 kWh. L'autonomia è di 320-420 km secondo il ciclo CLTC. Alcune versioni potranno montare il sensore LiDAR per disporre dell'avanzato sistema ADAS DiPilot 300 (''God’s Eye B'').

BYD Seagull

Serve un rilancio

La Seagull è stata un modello di successo per BYD. La concorrenza però avanza e negli ultimi mesi le vendite sono calate. Serve quindi un corposo aggiornamento per rilanciarne le vendite. I prezzi non sono ancora stati comunicati ma ci si aspetta un listino a partire da circa 100.000 yuan, cioè 13.200 euro.

Fonte: CarNewsChina

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