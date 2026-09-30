Nuova BYD Seal 07: la berlina cinese diventa più grande e ha la doppia anima, elettrica o PHEV

BYD ha svelato la nuova Seal 07, berlina di grandi dimensioni che si presenta con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo sempre più importante sul mercato, e che va a sostituire l’attuale Seal 07 presentata solo pochi mesi fa. Una politica di rinnovamento audace, da leggere nei numeri del mercato cinese, che ha accolto in modo tiepido l’attuale modello sia nella variante BEV sia PHEV.

La nuova sfida di BYD

Via, quindi, alla nuova generazione, che cambia look e dimensioni, adottando il linguaggio stilistico Ocean Aesthetics 2.0 di BYD. Il frontale è caratterizzato da fari sdoppiati, mentre non mancano il tetto panoramico, le maniglie semi-nascoste e un sistema LiDAR integrato nella parte superiore della carrozzeria. La vettura misura ora 5,08 metri di lunghezza e ha un passo di 2,96 metri, a tutto vantaggio dello spazio interno. I cerchi sono disponibili da 18 o 19 pollici.

Nuova BYD Seal 07: debutta in Cina la berlina elettrica o plug-in hybrid

Fino a 408 CV elettrici

La gamma della nuova BYD Seal 07 (guarda la homepage di BYD Italia) comprende una versione completamente elettrica e una variante ibrida plug-in. La prima utilizza un propulsore posteriore, proposto in due livelli di potenza: 333 CV o 408 CV. La capacità della batteria non è stata ancora comunicata ufficialmente, ma quasi certamente sotto al pavimento c’è la batteria Blade d 80 kWh, con un'autonomia che dovrebbe arrivare a 718 km. La configurazione con motore a corrente rappresenta quindi una delle due anime della nuova berlina.

Nuova BYD Seal 07: i cerchi in lega leggera aerodinamici sono da 18'' o 19''

Anche plug-in hybrid

Per chi cerca una soluzione diversa c'è la versione plug-in hybrid, con un quattro cilindri turbo da 1,5 litri abbinato a un motore elettrico. La potenza complessiva raggiunge 375 CV. Il sistema PHEV sfrutta una batteria al litio ferro fosfato da 38 kWh, che consente di percorrere fino a 245 km in modalità esclusivamente EV. Si tratta di un'autonomia elevata per una configurazione ibrida plug-in.

Nuova BYD Seal 07: la versione plug-in hybrid raggiunge i 245 km di autonomia EV

Prezzi accessibili, ma arriva in Europa?

Il prezzo della Seal 07 elettrica in Cina parte da 169.900 Yuan, equivalente a circa 22.300 euro. Per ora BYD non ha comunicato un'eventuale commercializzazione della Seal 07 nei mercati occidentali, Italia compresa. Restano quindi da definire tempi, disponibilità e prezzi per l'Europa. A voi piace la nuova berlina cinese? Diteci cosa ne pensate.

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