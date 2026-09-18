La BYD Atto 2 si aggiorna in Cina: ecco le novità

BYD ha aggiornato in Cina la sua Yuan Up che in Europa è nota con il nome di Atto 2. La novità più impotante del Model Year 2027 è l'ntroduzione di una variante con maggiore autonomia. Non mancano poi alcuni ritocchi all'abitacolo.

Ecco le novità del Model Year 2027

La nuova BYD Yuan Up Feichi Edition 2027 adotta su ogni versione un motore da 95 CV e 180 Nm di coppa. In precedenza, la vettura elettrica su alcune varianti offriva una motorizzazione da 177 CV. In ogni caso, con il Model Year 2027 arriva una nuova Blade Battery LFP da 51,13 kWh che offre un'autonomia CLTC fino a 501 km. Ci sono poi varianti da 301 km e 401 km con batterie LFP da 32 kWh e 45,12 kWh. La ricarica rapida in corrente continua consente di ricaricare la nuova batteria dal 30% all'80% in 30 minuti.

BYD Yuan Up Feichi Edition 2027

Il veicolo continua a basarsi sulla piattaforma e-Platform 3.0 di BYD con integrazione della batteria Cell-to-Body, sospensioni anteriori MacPherson e assale posteriore a barra di torsione. Le dimensioni rimangono invariate: 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm. L'aggiornamento introduce anche due colori esterni, Energetic Yellow e Oxygen Blue, e un nuovo volante a due razze. Le versioni di fascia alta sono dotate di cerchi da 17 pollici.

Il nuovo selettore della trasmissione posizionato sul piantone dello sterzo, sostituisce quello precedente sulla console centrale, liberando spazio sotto il caricabatterie wireless per smartphone da 50 W raffreddato ad aria. Il sistema di infotainment è gestito tramite il sistema DiLink 100 nell'abitacolo e comprende un display centrale ruotabile da 12,8 pollici. C'è poi un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici.

BYD Yuan Up Feichi Edition 2027, interni

I sistemi di assistenza alla guida variano a seconda dell'allestimento scelto. Le versioni equipaggiate utilizzano la suite DiPilot C di BYD per la navigazione autostradale con Autopilot e il parcheggio automatico. BYD offre inoltre una copertura per i danni subiti durante le manovre di parcheggio automatico.

Prezzi

In Cina, il nuovo modello parte da 74.800 yuan che al cambio sono circa 9.700 euro. Non è chiaro se e quando una parte delle novità introdotte sul modello cinese arriveranno anche sulla variante europea. Non rimane che attendere novità.

Fonte: CarNewsChina

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