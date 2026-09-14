BYD ETT 44, debutta in Europa il maxi camion elettrico da 1.000 CV che si ricarica in 20 minuti

BYD continua a crescere in Europa e ad ampliare progressivamente il proprio raggio d’azione. Il costruttore cinese sta rafforzando la presenza nel Vecchio Continente con nuovi modelli, una rete commerciale sempre più capillare e investimenti nella produzione locale. Una strategia che non riguarda più solamente le auto. L’espansione europea di BYD, infatti, ora coinvolge anche il trasporto pesante, con il debutto dell’ETT 44 che porta la strategia del marchio cinese in un segmento completamente nuovo per il mercato europeo.

BYD ha scelto l’IAA Transportation di Hannover per compiere il passo più ambizioso finora nel segmento dei veicoli industriali pesanti in Europa. Il costruttore cinese presenta quello che definisce «la gamma di trasporto a zero emissioni più completa mai presentata in Europa», con al centro una nuova motrice elettrica ammiraglia, l’ETT 44, affiancata da una gamma di veicoli rigidi da 3,5 a 44 tonnellate.

Il BYD ETT 44

BYD ETT 44, camion elettrico

Il cuore della presentazione è la configurazione 4x2 dell’ETT 44, costruita su una piattaforma nativamente elettrica. Il pacco batterie, da 651 kWh e basato sulla tecnologia Blade LFP di BYD, alimenta un sistema capace di raggiungere un picco complessivo di 1.000 CV, a fronte di una potenza nominale dichiarata di 743 CV. La tensione nominale è di 851,2 V.

Sul fronte della ricarica, BYD dichiara una potenza fino a 1,5 megawatt tramite standard MCS, sufficiente a portare la batteria dal 20 all’80% in circa 20 minuti. Con connettore CCS2 tradizionale, la ricarica agli stessi livelli richiederebbe invece fino a 60 minuti a una potenza massima di 420 kW.

Dieci anni di garanzia

BYD EYT 2.0

BYD punta molto sulla copertura della batteria: dieci anni o 1,2 milioni di chilometri, di serie. È una garanzia nettamente superiore agli standard tipici del mercato europeo, dove le garanzie base sui veicoli industriali restano generalmente sui 2-3 anni e quelle sulla batteria sui 6-8 anni, con estensioni spesso a pagamento.

L’operazione si inserisce nella filosofia “Total Cost of Mobility” che BYD sta promuovendo su scala europea, un approccio che integra veicolo, gestione energetica, infrastruttura di ricarica e servizi finanziari in un unico pacchetto pensato per semplificare l’elettrificazione delle flotte. Stella Li, Vicepresidente Esecutivo di BYD, ha parlato esplicitamente di «una soluzione unica per il trasporto commerciale sostenibile», sottolineando come la tecnologia di ricarica ultrarapida FLASH, già introdotta sulle vetture private e attiva in Europa dallo scorso giugno con le prime colonnine da 1.500 kW, venga ora estesa anche ai veicoli commerciali.

BYD e VALI

Accanto all’ETT 44, BYD espone a Hannover anche nuovi modelli Rigid 4x2 e 6x2, rappresentati in fiera da due allestimenti da 26 tonnellate, uno con cassa mobile (Swap Body), l’altro con sistema Hooklift. Questi modelli ampliano l’offerta europea di veicoli commerciali del marchio, che ora copre l’intero spettro dai 3,5 alle 44 tonnellate.

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