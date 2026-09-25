Nuova BYD Seagull, gli interni cambiano volto: ecco come saranno

BYD sta lavorando alla seconda generazione della Seagull che in Europa è nota come Dolphin Surf. Negli ultimi giorni abbiamo visto le prime foto emerse dal database del MIIT che ha svelato pure alcune delle caratteristiche tecniche principali. La casa automobilistica ha pure condiviso gli schizzi che mostrano il design della vettura. A dimostrazione che al debutto manca sempre di meno, BYD ha pubblicato adesso gli schizzi dell'abitacolo che ci fanno capire quale sarà la struttura degli interni.

Interni riprogettati

Gli schizzi son stati condivisi su Weibo da Zhang Zhuo, direttore generale della divisione vendite di BYD e mostrano un abitacolo dallo stile minimalista. La plancia appare riprogettata. Il quadro strumenti digitale è stato eliminando e al centro troviamo un ampio schermo per l'infotaiment. La vettura adotta anche un volante dal nuovo disegno. La console centrale conserva un vano portaoggetti aperto sottostante per sfruttare al meglio lo spazio dell'abitacolo e include la ricarica wireless per smartphone e 2 portabicchieri. Sembra che all'interno dell'abitacolo siano presenti più vani portaoggetti rispetto a quanto troviamo oggi sulla Seagull.

BYD Seagull, interni

Zhang ha dichiarato su Weibo che presto verranno rilasciate ulteriori informazioni. Dunque sono in arrivo ulteriori dettagli. Speriamo di scoprire presto quando BYD porterà al debutto questo nuovo modello.

Cosa sappiamo della nuova BYD Seagull?

Per diverso tempo, i media cinesi avevano soprannominato la vettura come ''Great Seagull'' dato che le dimensioni cresceranno sensibilmente. Zhang Zhuo ha chiarito che si tratta della seconda generazione della Seagull.

BYD Seagull, interni

Stando a quanto emerso dal MIIT, il nuovo modello misura 4.205 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza. Il passo arriva a 2.650 mm. Si tratta di 425 mm in più rispetto all'attuale generazione. Parlando delle specifiche tecniche, troveremo un motore da 95 kW (129 CV) alimentato da una batteria LFP. Saranno disponibili due opzioni di batteria: da 30 kWh e da 39,2 kWh, per un'autonomia CLTC di 320-420 km. La velocità massima raggiunge i 150 km/h.

Fonte: CarNewsChina

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