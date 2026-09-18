Nuova Denza N8L, maxi batteria da 130 kWh e ricarica in soli 9 minuti

BYD continua a correre e sul mercato della Cina lancia la nuova Denza N8L elettrica, un maxi SUV premium che può contare sulle sue ultime tecnologie. Segni particolari? Una maxi batteria da ben 130 kWh che oltre a offrire un'autonomia molto lunga, permette di essere ricaricata in tempi ridottissimi, grazie alla tecnologia Flash Charing che si abbina alle batterie Blade Battery 2.0. Questo modello affianca la versione Plug-in già in vendita da un po' di tempo in Cina. I prezzi partono da 299.800 yuan (38.900 euro).

Denza N8L: dimensioni

Nuova Denza N8L elettrica misura 5.200 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.820 mm di altezza, con un passo di .3075 mm. Misure extra large e quindi tanto spazio nell'abitacolo. Infatti, presenta una configurazione a sei posti 2+2+2, con sedili della seconda fila indipendenti e una terza fila scorrevole. Gli esterni adottano un design del frontale chiuso, integrano un LiDAR sul tetto e introducono tre nuove colorazioni esclusive: Golden Black, Winter Green e Sunset Ink. C'è pure un comodo frunk d 208 litri.

Denza N8L

Motore: batteria, ricarica e autonomia

L'aspetto tecnico più interessante della nuova Denza N8L elettrica è il suo powertrain. Il SUV è equipaggiato con una Blade Battery di seconda generazione da 130,15 kWh, che offre un'autonomia in modalità completamente elettrica di 960 km secondo il ciclo CLTC. Percorrenza importante sebbene ricordiamo che il ciclo CLTC è molto più generoso di quello WLTP. Il SUV adotta poi un'architettura a 800 V che permette alla Denza N8L di poter ricaricare dal 10 al 97% in circa 9 minuti. Ovviamente un risultato possibile utilizzando le nuove colonnine Flash Charging di BYD di classe Megawatt. Si tratta comunque di un risultato notevole che rende i fermi per il rifornimento di energia poco più lunghi di quelli per il rifornimento di carburante.

Denza N8L, interni

Il SUV dispone inoltre di un singolo motore (trazione posteriore) per una potenza massima di sistema pari a 503 CV.

Lusso e tecnologia

Il SUV può contare sul sistema ADAS chiamato ''God's Eye'' 5.0. La suite hardware comprende un LiDAR, 5 radar a onde millimetriche, 12 radar a ultrasuoni e 12 telecamere, a supporto dell'assistenza alla navigazione in autostrada, dell'assistenza alla navigazione in ambito urbano e del parcheggio automatico. Denza N8L è una vera ammiraglia e quindi offre lusso e tecnologia. All'interno, l'abitacolo presenta ben sei schermi interconnessi, tra cui un quadro strumenti digitale, un display per l'infotainment, uno schermo per l'intrattenimento del passeggero anteriore, schermi per l'intrattenimento posteriore, un Head-Up Display e uno specchietto retrovisore digitale.

La versione elettrica della Denza N8L introduce l'assistente vocale AI ''DiClaw'' di BYD, in grado di comprendere istruzioni complesse e articolate e di supportare funzioni come la pianificazione di itinerari.

Fonte: CarNewsChina

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