BYD Seagull, sta arrivando la seconda generazione: ecco i bozzetti e i primi dettagli

BYD ha iniziato a svelare i primi indizi sulla seconda generazione della Seagull. Si tratta di una piccola elettrica che in Cina ha ottenuto un ottimo successo. In Europa, in versione rivista e corretta per le necessità del nostro mercato, è nota come Dolphin Surf. La casa automobilistica ha infatti condiviso i bozzetti del nuovo modello che in precedenza era noto come Great Seagull dato che sarà più lungo della generazione attuale.

Seconda generazione della BYD Seagull

Tuttavia, Zhang Zhuo, direttore generale della divisione vendite di BYD, che in precedenza aveva affermato che il nuovo modello si sarebbe chiamato Great Seagull, condividendo i bozzetti ha definito la vettura come la ''Seagull di seconda generazione''. Quando dovrebbe debuttare il nuovo modello? Una data precisa non c'è ma passate indiscrezioni parlavano di un lancio entro la fine del 2026. Nei prossimi mesi scopriremo se è davvero così.

Nuovo design

Gli schizzi mostrano un frontale ridisegnato con fari dalle forme allungate e sottili. Complessivamente si tratta di un'evoluzione dell'attuale modello caratterizzato da un look più moderno e sportiveggiante.

Seconda generazione della BYD Seagull

In realtà, alcune delle principali caratteristiche di questo modello le conosciamo già dato che ha fatto capolino all'interno del database del sito del MIIT cinese, passaggio obbligato per ottenere il via libera alla messa in vendita. Nella scheda dedicata alla nuova Seagull erano presenti pure alcune immagini che permettono di fare chiarezza sul suo aspetto reale.

Dunque, da quanto emerso sappiamo che l'auto misura 4.205 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza. Il passo arriva a 2.650 mm. Si tratta di 425 mm in più rispetto all'attuale generazione. L'abitacolo ancora non è stato mostrato ufficialmente ma BYD parla di molto più spazio rispetto a prima, con un ''layout completamente nuovo''. Alcune foto spia mostrano un ampio tunnel centrale e un maxi display per l'infotainment.

Seconda generazione della BYD Seagull

La nuova BYD Seagull adotta un singolo motore da 95 kW (129 CV) alimentato da una batteria LFP. Sono disponibili due opzioni di batteria: da 30 kWh e da 39,2 kWh, adatte per un'autonomia CLTC di 320-420 km. La velocità massima raggiunge i 150 km/h. Il nuovo modello può essere dotato di un sensore LiDAR montato sul tetto, parte importante del sistema di assistenza alla guida DiPilot 300 che offre la funzione Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade.

Rilanciare le vendite

Non si può fare altro che attendere il lancio del nuovo modello per saperne di più. A quel punto capiremo se la nuova Seagull arriverà anche sulle strade del Vecchio Continente. Di certo c'è che in Cina questo modello ha bisogno di essere rilanciato visto il recente calo di vendite. La concorrenza è sempre più spietata e quindi le case automobilistiche sono chiamate ad aggiornare con maggiore frequenza le loro vetture.

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