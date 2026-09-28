BYD Seagull, la nuova generazione cambia tutto: ora è anche a trazione posteriore

Dopo alcune anticipazioni dei giorni scorsi, BYD ha svelato ufficialmente in Cina la seconda generazione della Seagull che in Europa è nota come Dolphin Surf. Sul mercato cinese la Seagull è stata un grande successo ma da alcuni mesi le vendite erano calate sensibilmente, segno che era arrivato il momento di un aggiornamento. Come anticipato, le novità sono tante a partire da un sensibile aumento di dimensioni.

Inoltre, il motore è stato spostato sull'asse posteriore, trasformando la Seagull da trazione anteriore a trazione posteriore. Questo ha permesso di liberare spazio davanti e adesso troviamo infatti un piccolo frunk. I prezzi ufficiali e la data di lancio sul mercato della nuova Seagull non sono ancora stati annunciati.

BYD Seagull

Nuova BYD Seagul: esterni e interni

L'auto elettrica misura 4.205 mm di lunghezza, 1.810 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza. Il passo arriva a 2.650 mm. La nuova Dolphin Surf presenta un frontale ridisegnato con fari dalle forme allungate e sottili. Complessivamente si tratta di un'evoluzione dell'attuale modello caratterizzato da un look più moderno e sportiveggiante. All'interno, la Seagull presenta un nuovo volante multifunzione a due razze ma dietro non c'è la strumentazione digitale. Il tutto si gestisce dal display touch centrale del sistema infotainment.

BYD Seagull

La console ridisegnata ospita alcuni comandi fisici sotto le bocchette dell'aria condizionata, un caricabatterie wireless per smartphone e due portabicchieri. Alcune versioni saranno dotate anche del sensore LiDAR, parte fondamentale del sistema DiPilot 300 (God’s Eye B) che permette di arrivare a disporre di un'assistenza alla guida di Livello 2.

L'aumento di dimensioni di circa 425 mm ha permesso di offrire molto più spazio all'interno dell'abitacolo. Inoltre, sul mercato cinese la nuova Seagull potrà andare a confrontarsi con altre best seller del calibro della Geely EX2.

Motore

La prima generazione del Seagull adottava un motore da 55 kW (75 CV) montato anteriormente che dava trazione alle ruote anteriori. Adesso, il nuovo modello può invece contare su di un'unità più potente da 95 kW (129 CV) sull'asse posteriore. La maggiore potenza porta la velocità massima dichiarata del Seagull a 150 km/h. Sono disponibili due opzioni di batteria, entrambe LFP: da 30 kWh e da 39,2 kWh, adatte per un'autonomia CLTC di 320-420 km.

BYD Seagull, interni

Anche il telaio è stato aggiornato nel nuovo modello L'originale assale posteriore a barra di torsione è stato sostituito da una sospensione multilink. Infine, la vettura adotta adesso pneumatici più larghi, 205/60 R16, su cerchi in lega da 16 pollici.

Fonte: CarNewsChina

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