Cosa porteranno BYD e Denza al Salone di Parigi? Una misteriosa novità in arrivo

Il Salone di Parigi 2026 sarà una vetrina importante per BYD e Denza:

Le case automobilistiche cinesi vogliono essere protagoniste al Salone di Parigi 2026 che aprirà i battenti tra pochi giorni. BYD e Denza saranno infatti presenti, mostrando al pubblico tutti i loro più recenti modelli. Non solo perché BYD porterà tutte le sue più avanzate tecnologie come le Blade Battery. Finita qui? Nemmeno per sogno perché BYD approfitterà di questo importante palcoscenico per svelare un nuovo modello. Quale? Bocche cucite, la casa automobilistica non ha voluto anticipare alcun dettaglio.

L'appuntamento è per il 12 ottobre quando ne sapremo molto di più.

BYD al Salone di Parigi 2026

Nuovo e misterioso modello a parte, la casa automobilistica porterà al Salone di Parigi la sua gamma Super Hybrid DM-i con i modelli BYD Atto 2 DM-i, Sealion 5 DM-i e Seal U DM-i. Ovviamente non mancheranno i modelli elettrici come Dophin Surf, Atto 3 Evo, Seal e Sealion 7.

BYD al Salone di Parigi

BYD porterà anche alcuni dei modelli di recente presentazione come la Dolphin G DM-i dotata della nuova tecnologia Super Hybrid DM 5.0. Ci sarà pure il pickup Plug-in di 5,46 m BYD Shark che può contare su di una potenza di sistema pari a 436 CV oltre che su di una batteria da 32,2 kWh per 90 km in elettrico.

Non solo modelli di auto, BYD metterà in vetrina anche diverse tecnologie come la batteria Blade, le architetture dedicate ai veicoli elettrici, le tecnologie Super Hybrid DM-i e DMO. Il Salone dell'Auto di Parigi offrirà l'opportunità di sottolineare come l'esperienza di BYD nel settore delle batterie si estenda ben oltre l'industria automobilistica, in particolare al campo dell'accumulo di energia.

Denza al Salone di Parigi 2026

Il marchio premium di BYD approfitterà della vetrina offerta dal Salone francese per esporre la sua gamma. In particolare, i visitatori potranno vedere da vicino la sportiva Z9GT, il maxi monovolume D9, il fuoristrada Bao5 e la nuova supersportiva Denza Z. Insomma, la casa automobilistica esporrà tutta la sua gamma europea che è destinata a crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.

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