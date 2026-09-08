Denza Z9 GT, arriva una nuova versione più economica che non rinuncia ai 1.140 CV di potenza

Denza amplia la gamma della Z9 GT con una nuova versione più economica che non rinuncia alle prestazioni della e3 Performance. Si chiama semplicemente e3 e debutterà ufficialmente in Cina domani, il 9 settembre, con una dotazione più essenziale (con la rinuncia ad alcuni degli equipaggiamenti più costosi della versione superiore) ma senza intaccare la dimensione meccanica. La nuova variante dovrebbe costare tra 329.800 e 339.800 yuan (circa 42.300-43.600 euro), contro i 369.800 yuan (circa 47.450 euro) della e3 Performance. La nuova variante andrebbe così a colmare un divario di prezzo di circa 70.000 yuan che finora separava il modello di punta a trazione posteriore dalla e3 Performance più equipaggiata. Per ora non è stato confermato un suo arrivo in Europa, dove la Z9 GT è già disponibile.

Come cambia la Denza Z9 GT e3

La caratteristica più interessante della nuova versione riguarda più che resta invariato rispetto a ciò che cambia. Il powertrain elettrico tri-motore continua, infatti, a erogare 850 kW, pari a 1.140 CV, esattamente come sulla e3 Performance più costosa, grazie a un motore anteriore da 230 kW abbinato a due unità posteriori a magneti permanenti da 310 kW ciascuna. La coppia massima si ferma a 1.210 Nm.

Il risparmio arriva infatti dall’equipaggiamento, non dalla meccanica. La e3 dovrebbe sostituire i freni carboceramici della Performance con dischi in ghisa ventilata, mentre elementi come i frigoriferi a doppia compressione attiva e i sedili posteriori elettrici con funzione massaggio pneumatico dovrebbero sparire dalla dotazione.

Resta da capire quanto la Z9 GT stia effettivamente performando sul mercato interno cinese. Il modello ha rappresentato il 29,6% delle vendite domestiche di Denza a luglio, secondo solo al monovolume D9, ma il volume assoluto è calato dell’11,3% rispetto a giugno. Non è detto che si tratti dell’inizio di un trend negativo duraturo, dato che il dato segue una rapida crescita delle vendite innescata dall’aggiornamento di marzo, ma è un elemento da tenere d’occhio nei prossimi mesi.

Per il mercato europeo, dove la Z9 GT è già in vendita da aprile, non ci sono al momento conferme sull’arrivo di questa versione più accessibile.

FONTE: CarNewsChina

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