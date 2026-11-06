Dacia potrebbe portare in Europa la Renault Bridger: sfida a Grande Panda

Ve la ricordate la Renault Bridger? Si tratta di un B-SUV di poco più di 4 metri che sarà prodotto in India. Modello che sarà proposto con motorizzazioni endotermiche, ibride ed elettriche a seconda dei mercati dove sarà introdotto. Abbiamo già visto il concept e sappiamo che il modello di serie debutterà nel 2027. Arriverà anche in Europa? Inizialmente sembrava di no ma adesso i colleghi di Autocar riportano che Dacia starebbe valutando la possibilità di introdurlo nel Vecchio Continente, ovviamente con il suo marchio.

Una rivale per la FIAT Grande Panda

Come per altri modelli per i mercati internazionali, tra cui Renault Filante, Boreal e Niagara, la Bridger non era stata pensata per il lancio nel mercato europeo.

Tuttavia, dato che il marchio Dacia ha bisogno di elettrificare la sua gamma in modo rapido e soprattutto economico, fonti interne all'azienda hanno rivelato che la Bridger potrebbe essere adattata al mercato europeo, dove si troverebbe a competere con la Citroen e-C3 e la Fiat Grande Panda elettrica.

Renault Bridger

L'elettrificazione e la riduzione delle emissioni di CO2 sono le massime priorità per Dacia, che è in ritardo rispetto alle altre case automobilistiche del Gruppo Renault in termini di emissioni. Dacia sta inoltre rivedendo i suoi piani alla luce delle norme proposte dal nuovo Industrial Accelerator Act dell'UE che punta sul progetto e-Car per favorire la produzione di piccole auto elettriche sotto i 4,2 metri di lunghezza.

Dacia ha annunciato l'intenzione di lanciare quattro veicoli elettrici entro il 2030. Uno è la nuova Spring che ha debuttato da poco. Poi arriveranno probabilmente le versioni elettriche di Sandero e Sandero Stepway. Il quarto modello a batteria? Potrebbe essere proprio la Bridger.

Ovviamente al momento si tratta ancora solamente di indiscrezioni ma al Salone di Parigi il CEO del Gruppo Renault, François Provost, aveva dichiarato che Bridger è stata ''creata per l'India, ma un giorno potrebbe arrivare anche sui nostri mercati''.

Oltre a questi quattro modelli elettrici, Dacia dovrebbe introdurre nei prossimi anni anche una versione di serie del concept Hipster che però andrebbe a posizionarsi nel segmento dei quadricicli elettrici.

Fonte: Autocar

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