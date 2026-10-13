Dacia Striker, ordini aperti in Italia: quanto costa? Prezzi e motori del nuovo crossover

Ecco quanto costano le versioni Expression, Extreme e Journey, quali motorizzazioni sono disponibili e cosa offre il crossover da 4,62 metri

Per la nuova Dacia Striker (qui la nostra anteprima) è arrivato il momento di debuttare sul mercato italiano. Infatti, la casa automobilistica ha aperto ufficialmente gli ordini. Il crossover andrà ad ampliare così la gamma di modelli di segmento C di casa Dacia. Con l'arrivo sul mercato italiano della nuova Striker, rivediamo tutte le sue principali caratteristiche e soprattutto i prezzi.

Dacia Striker: esterni e interni

La lunghezza è di 4,62 metri e nei fatti, la nuova Striker presenta forme di una station wagon con assetto rialzato. Il frontale della vettura adotta fari con una nuova firma luminosa a T che poi è replicata anche al posteriore. L'abitacolo presenta invece il classico stile Dacia dove la praticità è l'elemento più importante. Ovviamente non manca una buona dotazione di tecnologia. Dietro al volante troviamo il quadro strumenti digitale da 7 pollici, mentre centralmente sulla plancia è collocato il display da 10,1 pollici del sistema infotainment.

Dacia Striker

Sui modelli di fascia alta è possibile disporre pure del tetto panoramico in vetro che permette di esaltare la sensazione di spazio a bordo. Per i bagagli a disposizione ci sono fino a 602 litri. Striker offre poi apertura del portellone hands-free, pianale innovativo modulabile in tre parti per organizzare al meglio il vano di carico, copri-bagagliaio in due parti e sistema Easy Fold per abbattere facilmente i sedili posteriori.

Motori

Nuova Dacia Striker è proposta sul mercato in 3 motorizzazioni, anche GPL e Full Hybrid. Abbiamo innanzitutto la versione mild hybrid-G 140 che propone un'autonomia fino a 1.600 km grazie all'abbinamento tra motorizzazione GPL e mild hybrid da 48 V. C'è poi Striker hybrid 155, con il Full Hybrid da 155 CV già visto su altri modelli Dacia. Motorizzazione che offre la possibilità di circolare in modalità 100% elettrica fino all'80% del tempo in città. Inoltre, l'avviamento avviene sistematicamente in modalità 100% elettrica.

Dacia Striker

Infine c'è la Striker hybrid 150 4x4 che abbina alla motorizzazione Mild Hybrid un secondo motore elettrico per poter disporre della trazione integrale.

Allestimenti e prezzi

Dacia Striker è commercializzata nel nostro mercato negli allestimenti Expression, Extreme e Journey. In particolare, la versione base offre, tra le altre cose, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzazione automatica bi-zona, freno di stazionamento elettrico con Autohold, consolle centrale alta con bracciolo, retrovisori ripiegabili elettricamente, bocchette dell'aria e 2 porte USB in corrispondenza dei sedili posteriori.

Dacia Striker, interni

Il modello Extreme aggiunge cerchi in lega da 18 pollici, elementi decorativi esterni e interni color rame, tetto panoramico fisso in vetro, chiave Keyless Entry, rivestimenti sellerie lavabili in TEP microcloud, tappetini in gomma, sistema Media Nav Live con display centrale da 10,1 pollici e navigazione connessa, impianto audio Arkamys 3D sound system con 6 altoparlanti, sistema di controllo della velocità in discesa.

L'allestimento Journey aggiunge, rispetto alla versione base, cerchi in lega da 18 pollici, portellone motorizzato con funzione hands-free, chiave Keyless Entry, consolle centrale alta con bracciolo, sedile del conducente regolabile elettricamente, sedili anteriori e volante riscaldati, sistema Media Nav Live con display centrale da 10,1 pollici e navigazione connessa, impianto audio Arkamys 3D sound system con 6 altoparlanti e caricatore per smartphone wireless.

I prezzi della nuova Dacia Stiker sono compresi tra 24.600 euro e 31.400 euro.

Dacia Striker Expression Mild Hybrid-G 140: 24.600 euro

Dacia Striker Expression Hybrid 155: 27.600 euro

Dacia Striker Journey Mild Hybrid-G 140 automatica: 28.400 euro

Dacia Striker Journey Hybrid 155: 29.600 euro

Dacia Striker Extreme Mild Hybrid-G 140 automatica: 28.400 euro

Dacia Striker Extreme Hybrid 155: 29.600 euro

Dacia Striker Extreme Hybrid 150 4x4 automatica: 31.400 euro

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