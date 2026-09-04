Bigster e Striker bastano: Dacia rinuncia al terzo modello nel segmento C

Dacia ha lanciato la sfida al segmento C portando al debutto prima la Bigster e da poco la Striker. I programmi prevedevano un terzo modello ma alla fine la casa automobilistica ha deciso di non portare avanti tale progetto.

Scommessa vinta

La sfida al segmento C si è rivelata un successo per Dacia. Bigster in Europa è diventata presto una best seller. Questo modello è risultato essere il C-SUV più venduto in Europa nella seconda metà dello scorso anno e Dacia prevede che questo segmento rappresenterà un terzo delle sue vendite entro il 2030. Ci si aspetta che anche la Striker ottenga buon risultati. Il terzo modello doveva arrivare il prossimo anno ed essere strettamente imparentato proprio con la Striker. Tuttavia, adesso che Dacia si è impegnata a lanciare quattro nuovi veicoli elettrici entro il 2030 a partire a breve dalla nuova city car Spring, ha abbandonato i piani per l'introduzione di un terzo modello a benzina nel segmento C.

Abbiamo ottenuto un grande successo con la Bigster, vediamo il potenziale della Striker e al momento non abbiamo altri progetti.

Così si è espressa Katrin Adt, CEO di Dacia, parlando con i colleghi di Autocar sul terzo modello di segmento C.

Siamo un marchio con un numero di prodotti limitato, ci stiamo concentrando sulla prossima generazione di Sandero ecc., quindi al momento non c'è nulla da annunciare.

Alla guida della Dacia Bigster

Le priorità di Dacia oggi sono sui modelli più piccoli e su quelli elettrici. Non ci sono informazioni su come sarebbe stato il terzo modello di segmento C. Quello che sappiamo è che oltre alla nuova Spring, la casa automobilistica sta già pensando alla nuova generazione della Sandero che arriverà nel 2028 e che sarà proposta con una gamma multienergia. Sarà infatti anche elettrica. La versione a benzina dovrebbe continuare a utilizzare la piattaforma CMF-B derivata dalla Renault Clio, mentre quella elettrica impiegherà l'architettura della Renault 5.

Fonte: Autocar

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