Dacia Sandero Streetway diventa Full Hybrid: consumi e prezzi

A metà luglio aveva fatto il suo debutto la nuova Dacia Sandero Stepway Full Hybrid. Adesso, è il turno della Sandero Streetway ottenere questa motorizzazione. Gli ordini in Italia sono già stati aperti. Sandero, lo sappiamo bene, è una vera best seller non solo in Italia ma pure in Europa. Il nuovo Full Hybrid permetterà di rendere ancora più appetibile questo modello grazie a buone prestazioni e consumi ridotti.
Nuova Dacia Sandero Streetway Hybrid 155
Il powertrain è composto da un motore benzina 1.8 quattro cilindri da 109 CV abbinato a due motori elettrici, una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato multimode. La potenza massima di sistema raggiunge i 155 CV. Si tratta di un'unità già utilizzata in altri modelli della gamma Dacia, pensata per massimizzare l'efficienza energetica e il comfort di guida. Secondo la casa automobilistica, in città è possibile viaggiare fino all'80% del tempo in modalità elettrica.
Dacia dichiara consumi a partire da 4,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 a partire da 96 g/km. La casa automobilistica aggiunge che rispetto a una motorizzazione benzina equivalente, il sistema full hybrid può consentire una riduzione dei consumi fino al 40%. Per il resto, è la Dacia Sandero Streetway molto apprezzata che ben conosciamo.
Allestimenti e prezzi
Quanto costa in Italia la nuova Dacia Sandero Streetway Hybrid 155? Due gli allestimenti con un listino che attacca a 19.900 euro.
- Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 expression: 19.900 euro
- Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 journey: 20.900 euro
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 CV
|65 / 49
|13.950 €
|Sandero Streetway Essential 1.0 TCe 90 CV
|90 / 67
|14.850 €
|Sandero Streetway Essential 1.0 TCe Eco-G
|101 / 74
|14.850 €
|Sandero Streetway Expression 1.0 SCe 65 CV
|65 / 49
|15.000 €
|Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV
|90 / 67
|15.800 €
|Sandero Streetway Expression 1.0 TCe Eco-G
|101 / 74
|15.800 €
|Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 101 CV Eco-G
|101 / 74
|16.250 €
|Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 90 CV
|90 / 67
|16.250 €
|Sandero Streetway Journey 1.0 TCe Eco-G
|101 / 74
|16.800 €
|Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 101 CV Eco-G
|101 / 74
|17.100 €
|Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 90 CV
|90 / 67
|17.100 €
|Sandero Streetway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV
|90 / 67
|17.150 €
|Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 101 CV Eco-G
|101 / 74
|18.100 €
|Sandero Streetway Journey 1.0 TCe CVT 90 CV
|90 / 67
|18.150 €
|Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 101 CV Eco-G
|101 / 74
|18.600 €
|Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 110 CV
|110 / 81
|19.150 €
|Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 110 CV
|110 / 81
|19.300 €
|Sandero Stepway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV
|90 / 67
|19.400 €
|Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe CVT 90 CV
|90 / 67
|20.400 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Sandero visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Dacia Sandero
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