Novità auto

Dacia Sandero Streetway diventa Full Hybrid: consumi e prezzi

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2 ore fa - Più potente e parsimoniosa: Dacia Sandero Streetway ora è anche Full Hybrid

Il nuovo powertrain promette consumi ridotti e permette di viaggiare fino all'80% del tempo in elettrico in città
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A metà luglio aveva fatto il suo debutto la nuova Dacia Sandero Stepway Full Hybrid. Adesso, è il turno della Sandero Streetway ottenere questa motorizzazione. Gli ordini in Italia sono già stati aperti. Sandero, lo sappiamo bene, è una vera best seller non solo in Italia ma pure in Europa. Il nuovo Full Hybrid permetterà di rendere ancora più appetibile questo modello grazie a buone prestazioni e consumi ridotti.

Nuova Dacia Sandero Streetway Hybrid 155

Il powertrain è composto da un motore benzina 1.8 quattro cilindri da 109 CV abbinato a due motori elettrici, una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato multimode. La potenza massima di sistema raggiunge i 155 CV. Si tratta di un'unità già utilizzata in altri modelli della gamma Dacia, pensata per massimizzare l'efficienza energetica e il comfort di guida. Secondo la casa automobilistica, in città è possibile viaggiare fino all'80% del tempo in modalità elettrica.

Dacia Sandero Streetway

Dacia dichiara consumi a partire da 4,2 litri per 100 km ed emissioni di CO2 a partire da 96 g/km. La casa automobilistica aggiunge che rispetto a una motorizzazione benzina equivalente, il sistema full hybrid può consentire una riduzione dei consumi fino al 40%. Per il resto, è la Dacia Sandero Streetway molto apprezzata che ben conosciamo.

Allestimenti e prezzi

Quanto costa in Italia la nuova Dacia Sandero Streetway Hybrid 155? Due gli allestimenti con un listino che attacca a 19.900 euro.

  • Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 expression: 19.900 euro
  • Dacia Sandero Streetway Hybrid 155 journey: 20.900 euro
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Listino Dacia Sandero
AllestimentoCV / KwPrezzo
Sandero Streetway Essential 1.0 SCe 65 CV 65 / 4913.950 €
Sandero Streetway Essential 1.0 TCe 90 CV 90 / 6714.850 €
Sandero Streetway Essential 1.0 TCe Eco-G 101 / 7414.850 €
Sandero Streetway Expression 1.0 SCe 65 CV 65 / 4915.000 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV 90 / 6715.800 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe Eco-G 101 / 7415.800 €
Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7416.250 €
Sandero Stepway Essential 1.0 TCe 90 CV 90 / 6716.250 €
Sandero Streetway Journey 1.0 TCe Eco-G 101 / 7416.800 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7417.100 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe 90 CV 90 / 6717.100 €
Sandero Streetway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6717.150 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7418.100 €
Sandero Streetway Journey 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6718.150 €
Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 101 CV Eco-G 101 / 7418.600 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe 110 CV 110 / 8119.150 €
Sandero Stepway Extreme Up 1.0 TCe 110 CV 110 / 8119.300 €
Sandero Stepway Expression 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6719.400 €
Sandero Stepway Extreme 1.0 TCe CVT 90 CV 90 / 6720.400 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Sandero visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Dacia Sandero
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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