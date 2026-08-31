Nuova Dacia Sandero arriva nel 2028: a benzina, ibrida ed elettrica

Nuova Dacia Sandero arriverà nel 2028 anche in versione 100% elettrica e ibrida. Scopri la piattaforma CMF-B, lo stile e le novità

Se c'è una cosa che in casa Dacia hanno dimostrato di saper fare bene, è leggere il mercato senza farsi prendere da facili entusiasmi. La Sandero è da anni un punto di riferimento per chi cerca concretezza, e lo sviluppo della nuova generazione non intende snaturare questa impostazione.

La novità sostanziale è che la nuova Dacia Sandero sarà la prima vettura del Gruppo Renault a nascere proponendo affiancate motorizzazioni a benzina ed elettriche. Un passaggio strategico che il marchio intende affrontare mantenendo i piedi ben piantati per terra: i motori termici non andranno subito in pensione, ma convivranno con la spinta a zero emissioni.

Ipotesi piattaforma e filosofia di marca

Per garantire che il listino rimanga accessibile, la scelta dell'architettura sarà fondamentale. È ipotizzabile che, anziché utilizzare la più specifica piattaforma AmpR riservata a modelli come Renault 5 o Twingo, la compatta continui a svilupparsi su una versione adattata della piattaforma CMF-B, capace di accogliere sia propulsori a benzina sia pacchi batteria.

Come ha spiegato Katrin Adt alla guida del brand, l'obiettivo è muoversi verso ''una piattaforma per tutti i modelli''. Sulla stessa linea Frank Marotte, vicepresidente marketing, vendite e operazioni di Dacia, che ha ribadito la necessità di essere ''i migliori della categoria in termini di accessibilità nel mondo EV'', cercando di ''trovare l'equilibrio tra prestazioni del prodotto ed economicità'' per portare l'elettrico al grande pubblico.

Dacia Sandero e Sandero Stepway 2026

Estetica uniforme e variante Stepway

Dal punto di vista dello stile, le versioni termiche ed elettriche saranno quasi indistinguibili a un occhio non allenato. Sulla variante a batteria ci si aspettano piccoli ritocchi aerodinamici mirati: una griglia anteriore carenata, un'altezza da terra leggermente inferiore e possibilmente maniglie delle porte a filo della carrozzeria.

È confermata anche la presenza della Dacia Sandero Stepway, la variante in stile pseudo-SUV. Su questo fronte, il responsabile del design David Durand ha anticipato l'intenzione di marcare una differenziazione stilistica ancora più netta tra la versione da città e la variante rialzata.

Cosa aspettarsi sotto il cofano

Per quanto riguarda le motorizzazioni tradizionali, l'offerta a benzina vedrà l'impiego di tecnologia ibrida – con ogni probabilità ereditata dal sistema 1,8 litri della Clio – affiancata ai classici motori turbo a benzina TCe. La Sandero condividerà diverse opzioni meccaniche con gli altri modelli della gamma, come Duster e Jogger.

Sul versante della Sandero elettrica, i tecnici attingeranno ai moduli già pronti in casa Renault. Si ipotizza l'impiego di batterie dal costo contenuto, come l'unità da 27,5 kWh prevista per la Twingo (con circa 260 km di autonomia dichiarata), oppure i pacchi batteria da 40 kWh e 52 kWh disponibili sulla Renault 5 per chi cerca più percorrenza.

La vettura si trova attualmente in fase di sviluppo e, come confermato dai vertici della casa, è probabile che si tornerà a parlare concretamente del progetto attorno al 2028. Per adesso l'attenzione di Dacia resta concentrata sui prossimi debutti a listino, a partire dal rinnovamento della Spring.

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