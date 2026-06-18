Dacia Evader? No, la nuova city car elettrica si chiamerà ancora Spring

Dacia Evader? No, nuova Dacia Spring. La casa automobilistica ha infatti comunicato il nome ufficiale della nuova city car elettrica su cui sta lavorando e che come sappiamo sarà basata sulla piattaforma della nuova Renault Twingo. Si diceva che questo modello si sarebbe chiamato Evader. A quanto pare non sarà così perché Dacia ha voluto fare una scelta nel segno della continuità. Sebbene si tratterà di un modello tutto nuovo, la nuova piccola elettrica continuerà a chiamarsi ancora Dacia Spring.

Spring è un successo, perché cambiare?

Il motivo di questa scelta si può intuire dal comunicato Dacia. Da quando è stata introdotta nel 2021, Spring è stata acquistata da quasi 210 mila clienti in tutta Europa. La city car è quindi un successo e il suo nome è ben riconoscibile. Dunque, perché cambiare? Probabilmente questa è la domanda che si è fatta Dacia al momento della scelta del nome del suo nuovo modello.

Punterà sempre sull'accessibilità: debutto al Salone di Parigi

Cosa sappiamo della nuova Dacia Spring? Il debutto pubblico è atteso al Salone di Parigi che si svolgerà ad ottobre. Si tratterà di un modello che punterà sempre sull'accessibilità dato che Dacia ha più volte promesso un prezzo di partenza attorno ai 18 mila euro.

Sebbene si tratterà di una vettura strettamente correlata alla nuova Twingo, la nuova Dacia Spring avrà un look tutto suo con forme da piccolo crossover. Stando a quanto visto grazie alle foto spia, non ci saranno i fari arrotondati della Twingo e al loro posto fari che sembrano essere collegati tra loro da un sottile pannello nero lucido. Si tratterebbe di una soluzione simile a quella dell'attuale Spring.

Per quanto riguarda l'abitacolo, è presto per parlarne dato che non si sono ancora viste immagini degli interni. Tuttavia, la casa automobilistica ha anticipato che la nuova city car avrà 4 posti veri. In ogni caso, trattandosi di una Dacia è probabile che troveremo un ambiente senza particolari fronzoli, sebbene non mancherà certamente la tecnologia.

Motore e autonomia

Essendo basata sulla nuova Twingo, la nuova Spring dovrebbe essere dotata del medesimo powertrain. Questo significa un motore da poco più di 80 CV alimentato da batteria da 27,5 kWh per un'autonomia di circa 260 km. Non rimane che attendere novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/06/2026