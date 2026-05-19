Prova Dacia Bigster: ecco come va con il motore mild hybrid a GPL

Della Bigster con motore ibrido ti abbiamo già detto tutto. Ma sappiamo bene che per molti Dacia è sinonimo di GPL, ed ecco quindi la prova su strada della Bigster mild hybrid-G 140, la versione che — numeri alla mano — si annuncia come la più gettonata della gamma.

Prova della Dacia Bigster

La Bigster GPL 2026 monta il motore 3 cilindri turbo da 1,2 litri mild hybrid che — vuoi per la cilindrata, vuoi per il supporto dell'elettrico — risulta un po' più rotondo rispetto al vecchio 1.0 GPL che abbiamo imparato a conoscere su altri modelli della gamma.

La nuova unità spinge meglio già da 1.500 giri, e l'erogazione, pur restando un po' spigolosa, lo è meno che in passato. Detto questo, se cerchi fluidità e prontezza, la motorizzazione full hybrid da 155 CV rimane la scelta migliore.

Il contesto che mette più a nudo il carattere del motore è la città, dove però la Bigster sa farsi valere grazie a un raggio di sterzo contenuto e a un buon comfort di marcia: le sospensioni assorbono dossi e pavé senza patemi.

Il motore, va detto, a volte si fa sentire con timbriche un po' ruvide. E in autostrada si aggiungono fruscii aerodinamici chiaramente avvertibili all'altezza dei montanti del parabrezza, che rendono la marcia meno silenziosa di quanto ci si potrebbe aspettare.

Da segnalare, infine, l'assenza della guida autonoma di livello 2: sulla Bigster trovi solo il cruise control adattivo e un assistente al mantenimento di corsia piuttosto blando.

Tra le curve, lo sterzo dalla taratura equilibrata consente di disegnare traiettorie precise con facilità. L'unico appunto riguarda un centro troppo marcato al tatto: che aiuta (forse) i neofiti a non serpeggiare in rettilineo, ma è percepibile come una piccola discontinuità per chi guida con più confidenza.

Dacia Bigster, il tetto panoramico apribile

Bigster e spazi ristretti: un amore a seconda vista

Al primo sguardo fuori dal parabrezza, il cofano alto e squadrato mette quasi in soggezione, esaltando la percezione di ingombro del veicolo.

È una sensazione momentanea: sensori di parcheggio e telecamere di manovra (compresi nel Parking Pack da 600 euro) consentono una valutazione eccellente degli spazi. Il raggio di svolta, poi, è sorprendentemente contenuto, e un'altezza da terra di 22 cm mette al riparo da dossi e marciapiedi.

Meglio non farsi prendere la mano sui fondi sconnessi, però: questa versione della Bigster ha la sola trazione anteriore, senza 4x4, per la quale bisogna puntare su altre versioni (vedi al capitolo prezzi).

I sedili, nell'allestimento Extreme della prova, offrono un sostegno laterale discreto e beneficiano della regolazione del supporto lombare — anche se il comando sul fianco del sedile non trasmette grande solidità. Peccato per il rivestimento in tessuto TEP a effetto scamosciato: fa sudare, offre troppo grip e rende difficile trovare in modo naturale la posizione di guida ideale.

Quanto consuma la Bigster a GPL

Con un utilizzo da pendolare puoi aspettarti consumi intorno ai 9,5 l/100 km di media. Possono sembrare tanti, ma tutte le auto a GPL consumano di più quando alimentate a gas: è il minor costo del carburante — circa un euro in meno al litro — a rendere la scelta conveniente.

E il nuovo motore è meno assetato del precedente di oltre mezzo litro per 100 km nella guida reale. Fuori dalla città, poi, i consumi scendono ancora di circa un litro per 100 km.

Modello Dacia Bigster Mild-Hybrid G 140 Motore 1,2 litri, 3 cilindri, mild-hybrid, turbo bi-fuel benzina/GPL Potenza 140 CV Coppia n.d. Velocità massima 180 km/h 0-100 km/h 9,8 secondi Trazione Anteriore Cambio Manuale a 6 marce Dimensioni 4,57 x 1,81 x 1,71 m Bagagliaio Da 566 litri Prezzo Da 24.800 euro

Per il resto, la Bigster a GPL non si discosta dalle altre versioni della gamma. Imponente e squadrata, ha l'aspetto di un SUV dai tratti quasi militareschi: spigoli netti e un'altezza di 1,71 m la fanno sembrare più grande di quanto non sia.

Da segnalare che le piastre inferiori dei paraurti sono tinte all'origine, non verniciate, così da nascondere meglio eventuali graffi e risultare più sostenibili grazie al minor impiego di vernici.

La posizione di guida è singolare per un SUV: il piano di seduta è poco rialzato rispetto alla pedaliera, quasi da coupé. Il sedile lato guida è regolabile in altezza, ma lo spazio tra la testa del guidatore e il tetto non è generoso, e lascia poco margine in questo senso.

Bene la strumentazione: schermo con grafiche gradevoli davanti al guidatore, infotainment completo a centro plancia con indicatori dell'inclinazione per la guida in fuoristrada, e Android Auto e Apple CarPlay via cavo e wireless già dal livello base.

Nota di demerito per la staffa YouClip per lo smartphone, un po' labile: sul pavé ondeggia e batte contro lo schermo, producendo scricchiolii e ticchettii. Bello invece il tetto panoramico apribile, generoso nelle dimensioni.

La qualità percepita è, per così dire, concreta: plastica dura per pannelli porta e plancia, quasi completamente a nudo. Il colpo d'occhio non è male, però, grazie a sedili curati nell'aspetto e a un cielo dell'abitacolo rivestito in tessuto grigio scuro dall'effetto nobile.

Lo spazio a bordo è ben sfruttato in rapporto ai 4,57 m di lunghezza: chi siede dietro ha centimetri abbondanti, nonostante il mobiletto centrale un po' invadente e il pavimento rialzato al centro.

Il bagagliaio è capiente anche considerando che la bombola del GPL ne riduce la capacità: si arriva a 566 litri invece dei 612 delle altre versioni. Il doppio fondo resta sfruttabile, e il piano di carico diviso in due agevola l'accesso quando ci sono già valigie nel vano principale.

Dacia Bigster, il bagagliaio

La Bigster mild hybrid-G 140 parte da 24.800 euro nell'allestimento Essential, che comprende già gli aiuti alla guida di base — sensori di parcheggio posteriori con retrocamera, riconoscimento dei segnali stradali e avviso di superamento del limite di velocità —, i fari ad accensione automatica, la chiusura centralizzata, il clima manuale, la strumentazione da 7 pollici e l'infotainment da 10'' con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless.

Con 1.000 euro in più arriva l'allestimento Expression, che aggiunge fendinebbia, clima automatico, sensori pioggia, sedile lato guida regolabile in altezza e supporto lombare regolabile.

A 27.800 euro si sale all'allestimento Journey, che porta portellone posteriore elettrico, caricatore a induzione, commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti, cruise control adattivo, Driver Display da 10'', keyless entry, il nuovo Media Nav Live da 10,1'' con 6 altoparlanti e impianto audio Arkamys 3D, e sedile di guida regolabile elettricamente.

Allo stesso prezzo c'è l'allestimento Extreme, dalla caratterizzazione estetica più avventurosa: rispetto alla Journey rinuncia al portellone elettrico di serie (qui lo paghi a parte, 280 euro), ma aggiunge il tetto elettrico panoramico apribile che sulla Journey pagheresti 1.000 euro extra.

La motorizzazione Hybrid 155 comporta un sovrapprezzo di 3.900 euro rispetto alla GPL: cifra che può avere senso per chi apprezza una guida particolarmente fluida. Per chi vuole il 4x4, si parte dai 27.200 euro della Bigster Essential mild hybrid 130 4x4 a benzina, oppure dai 29.900 euro della Expression hybrid-G 150 4x4 bi-fuel con trazione integrale di tipo elettrico.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 31/05/2026