Prime foto spia della nuova city car elettrica Dacia: deriva dalla Twingo ma costerà di meno

Dacia sta lavorando a una nuova city car elettrica strettamente correlata alla nuova Renault Twingo E-Tech Electric che secondo qualcuno si potrebbe chiamare Evader. Un modello molto importante che sarà presentato nel corso dell'anno prima di fare la sua prima apparizione pubblica al Salone di Parigi che si terrà a ottobre. Sarà uno dei nuovi modelli elettrici che Dacia lancerà nei prossimi quattro anni e già sappiamo che sarà lanciato sul mercato a un prezzo inferiore ai 18 mila euro. Adesso c'è una novità in quanto sono apparse le prime foto spia della city car elettrica.

Dacia Evader foto spia

Affiancherà la Dacia Spring

Dicevamo, strettamente correlata con la nuova Twingo elettrica e dalle foto spia, per quanto il prototipo sia ancora camuffato, questa parentale si nota soprattutto di profilo. Davanti si intravedono, invece, le principali differenze. Via i gruppi ottici arrotondati del modello francese per fare posto a fari che sembrano essere collegati tra loro da un sottile pannello nero lucido. Una soluzione che ricorda quella della Spring. Al posteriore, invece, rispetto alla Twingo i gruppi ottici sono posti molto più in alto. Sebbene si tratti di una city car elettrica dello stesso segmento della Spring, in passato, il responsabile prodotto di Dacia, Patrice Lévy-Bencheton, parlando con i colleghi inglesi di Autocar aveva raccontato che le due vetture in realtà sono abbastanza differenti. Su alcuni mercati, i due modelli coesisteranno per un po'.

Dacia Evader foto spia

Primi dettagli sul nuovo modello

Le foto spia permettono quindi di farsi una primissima idea di quello che sta arrivando. La stretta correlazione con la nuova Twingo fa pensare che le specifiche tecniche dovrebbero essere molto simili con un motore da poco più di 80 CV alimentato da batteria da 27,5 kWh per un'autonomia di poco superiore ai 260 km. Ne sapremo certamente di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che si avvicinerà il momento del suo debutto ufficiale. Infine, non possiamo non ricordare che grazie alle competenze acquisite in Cina con la nuova Twingo, la nuova piccola Dacia è stata sviluppata in soli 16 mesi. In ogni caso, la city car elettrica sarà prodotta in Europa.

Foto spia: Autocar

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/04/2026