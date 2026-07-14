Dacia Sandero Stepway, adesso anche Full Hybrid: ecco quanto costa la nuova Hybrid 155

Dacia Sandero è una vera best seller e non parliamo solamente del mercato italiano ma pure di quello europeo. Adesso c'è una novità importante che rende ancora più interessante la Sandero, anzi per la precisione la Sandero Stepway, la variante che strizza l'occhio al mondo dei crossover. Infatti, Dacia ha aperto gli ordini della nuova motorizzazione Hybrid 155 già disponibile su altri modelli della casa rumena. La versione Streetway anche lei sarà offerta con il nuovo Full Hybrid ma bisognerà attendere ancora un po'. Infatti, gli ordini partiranno nelle prossime settimane.

Dacia Sandero Stepway Full Hybrid

Dacia Sandero Stepway Hybrid 155: cosa c'è da sapere

Questo nuovo powrtrain non è inedito ma permette alla Sandero di poter disporre di prestazioni migliori oltre che una riduzione dei consumi.

Tecnicamente parlando, sotto al cofano troviamo un motore benzina 4 cilindri da 1,8 litri e 109 CV abbinato a due unità elettriche (un motore da 49 CV e uno starter/generatore ad alta tensione). Potenza di sistema pari a 155 CV. C'è poi una batteria da 1,4 kWh. La trasmissione è affinata a uno speciale cambio automatico elettrificato, pensato espressamente per le auto ibride. Cambio che è dotato di quattro rapporti per il motore termico e altri due rapporti per i motori elettrici. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall'assenza della frizione.

Dacia Sandero Stepway Full Hybrid

Non può mancare la frenata rigenerativa. Dacia afferma che in città è possibile circolare fino all'80% del tempo in modalità 100% elettrica. Grazie alla motorizzazione Hybrid 155, Sandero Stepway vanta un consumo complessivo pari rispettivamente a soli 4,2 e 4,4 l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 96 e 100 g/km.

La nuova motorizzazione per Dacia Sandero Stepway va ad affiancare le versioni TCe110, Eco-G 120 ed Eco-G 120 auto, una novità assoluta per Dacia e per il mercato automobilistico europeo con GPL e cambio automatico.

Prezzi

Due gli allestimenti: Expression ed Extreme. I prezzi? Da 20.800 euro.

Dacia Sandero Stepway Expression Hybrid 155 : 20.800 euro

Dacia Sandero Stepway Extreme Hybrid 155: 21.900 euro

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