Dacia Spring e Sandero elettrica: 4 nuove EV entro il 2030. Ecco i modelli attesi

All'inizio dell'anno, Dacia aveva fornito alcune anticipazioni del suo piano che prevede il lancio di 4 nuovi modelli elettrici entro il 2030. Adesso arriva qualche ulteriore dettaglio grazie alle parole della responsabile per il Regno Unito Lina Ribeiro che ha avuto modo di parlare con i colleghi di Auto Express.

Nuova Dacia Spring, Dacia Duster e Dacia Sandero

La prima ad arrivare sarà la nuova Dacia Spring. Qui non ci sono particolari sorprese perché già sappiamo che sarà basata sulla stessa piattaforma della nuova Renault Twingo elettrica. Si punterà comunque a offrire il miglior rapporto qualità - prezzo possibile perché Dacia vuole essere particolare competitiva sul fronte del prezzo. Il nuovo modello non si discosterà molto da quello vecchio in termini di prezzo. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi quando il nuovo modello sarà svelato ufficialmente ma la nuova Spring sarà molto importante per i piani di crescita di Dacia.

Parte importante della strategia di Dacia sarà la nuova generazione della Sandero, una vera e propria best seller al livello europeo. A partire dal 2028, sarà proposta sul mercato con una scelta di motorizzazioni a benzina, ibride ed elettriche. Si continueranno a proporre le versioni Stepway e Streetway e l'offerta multienergia permetterà di dare una maggiore scelta ai clienti.

Ribeiro ha insistito sul fatto che sarà una “nuova auto”, anche se non è ancora chiaro se Dacia utilizzerà piattaforme separate per i motori a combustione interna e per i veicoli elettrici, o se l'azienda svilupperà un'unica architettura adatta a entrambi.

Dacia Sandero Stepway Full Hybrid

Al momento, tutte le Dacia a eccezione dell'attuale la Spring prodotta in Cina, sono costruite sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault. La Sandero EV sarà prodotta sulla piattaforma AmpR Small della Renault 5? Lo scopriremo nel corso del tempo.

Ribeiro non lo ha confermato apertamente, ma si presume che Dacia continuerà a concentrarsi nel segmento altamente redditizio dei B-SUV, rinnovando la Duster. Sebbene attualmente utilizzi la stessa piattaforma CMF-B della Sandero, si pensa che il nuovo modello adotterà un'architettura multi-energia, che gli consentirà di essere offerto sia con motori a combustione interna che ibridi, con la novità di una versione 100% elettrica. Si prevede che la Duster sarà l'ultima delle quattro auto elettriche pianificate da Dacia, con arrivo previsto verso la fine del decennio.

Dacia Hipster

Per il momento Ribeiro non ha voluto aggiungere altro ma per il futuro, c'è la possibilità che possa essere introdotta sul mercato la versione di produzione della concept car Hipster. Pensata come una piccola city car, offre 4 posti in appena 3 metri di lunghezza. Per caratteristiche entrerebbe nell nuova categoria delle e-car voluta dell'Unione Europea. Il CEO di Dacia, Katrin Adt, a suo tempo aveva affermato:

Riteniamo che sul mercato ci sia bisogno di un'auto elettrica davvero molto accessibile. Abbiamo continuato a lavorare sulla Hipster. Abbiamo tutte le risorse interne per realizzarla. Tuttavia, dobbiamo ancora prestare attenzione all'evoluzione dei mercati, ma anche alle normative, e stiamo aspettando un po' prima di dare il via libera.

Ci vorrà un po' di tempo ma è possibile che la Hipster arrivi su strada in futuro.

Fonte: Auto Express

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