Nuova Dacia Spring, interni e bagagliaio: ecco cosa cambia

La nuova Dacia Spring ha fatto il suo debutto ufficiale da pochi giorni. Del vecchio modello non c'è quasi nulla, tranne il nome. Infatti, la nuova city car elettrica poggia sulla medesima base della nuova Renault Twingo elettrica. Con i suoi 3,8 metri di lunghezza punta a diventare una best seller tra le piccole auto da città. Se il design è stato sviluppato per far capire immediatamente che si tratta di una vera e propria Dacia, gli interni presentano invece un'impostazione che richiama quella della Twingo, per quanto con alcune personalizzazioni estetiche.

Nuova Dacia Spring, gli interni

L'abitacolo presenta una plancia che predilige le linee orizzontali, creando una maggiore sensazione di spazio. L'approccio è comunque quello della semplicità. C'è una buona dose di tecnologia. Dietro al volante multifunzione è presente il pannello da 7 pollici della strumentazione digitale, mentre al centro della plancia è stato collocato il display da 10,1 pollici del sistema infotainment. Non mancano poi diversi van portaoggetti che permettono di sfruttare in maniera intelligente lo spazio a bordo.

Dacia Spring, interni

Tornando a parlare della tecnologia, il sistema infotainment supporta Apple CarPlay e Android Auto. Offre anche la navigazione connessa per 8 anni con condizioni del traffico in tempo reale e cartine dell'Europa sempre aggiornate. Prevede, infine, una serie di servizi connessi come: App Store, programmazione delle ricariche, precondizionamento dell'abitacolo, localizzazione della vettura e molto altro. Gli allestimenti entry level non dispongo, invece, dell'infotainmet. Al suo posto un supporto per smartphone che permette di trasformare il dispositivo mobile in un sorta di computer di bordo.

Anche la nuova Dacia Spring offre fino a 3 punti di fissaggio YouClip, uno sulla console anteriore lato passeggero e due nel bagagliaio, oltre a 2 punti di fissaggio aggiuntivi disponibili come accessori. Tutti gli accessori YouClip sono disponibili presso la rete Dacia. La city car elettrica consente inoltre di personalizzare l'abitacolo con una gamma di accessori modulari progettati per semplificare la vita quotidiana.

Dacia Spring, bagagliaio

Per esempio, l'organizzatore per la console centrale denominato Pélican, permette di riporre gli oggetti essenziali di tutti i giorni, mentre i tappetini antiscivolo su misura per la console proteggono e valorizzano le superfici.

Bagagliaio

Nuova Dacia Spring offre un bagagliaio con una capacità di 337 litri ma si può salire a 1.283 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori che presentano un frazionamento 50:50. Tra gli optional anche un frunk da 18 litri buono per contenere i cavi di ricarica.

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