Nuova Dacia Spring, cambia tutto: 250 km di autonomia e prezzi da 17.900 euro

Nuova Dacia Spring è ufficialmente arrivata. Del precedente modello rimane ben poco dato che quello nuovo poggia sulla stessa piattaforma della Renault Twingo. La piccola city car elettrica cambia quindi radicalmente e punta a continuare il successo della precedente generazione, forte anche di un prezzo interessante. Andiamo a scoprirla.

Più grande e comoda

Il nuovo modello cresce di dimensioni e passa da 3,73 metri a 3,85 metri. Contestualmente aumenta anche la larghezza che raggiunge quota 1,74 metri. Di conseguenza migliora anche lo spazio all'interno dell'abitacolo per un maggiore comfort dei passeggeri. Nuova Spring adotta un design geometrico e strutturato con linee semplici, chiare e funzionali, senza niente di superfluo. Il frontale permette di capire immediatamente che si tratta di una Dacia e infatti troviamo la classica fascia nera che collega i fari anteriori. Scelta di design replicata anche al posteriore.

Dacia Spring

La city car si potrà scegliere in 4 colorazioni: Agave, Grigio Scisto, Nero Etoilé e Bianco Ghiaccio. A disposizione inoltre cerchi da 15 o da 16 pollici a seconda della versione scelta. Nuova Spring presenta pure ampie zone di protezione a livello dei paraurti anteriore e posteriore, soluzioni pensate per proteggere la carrozzeria dai piccoli ''tocchi'' tipici dell'utilizzo urbano. Il bagagliaio offre una capacità di 337 litri ma si può salire a 1.283 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Tra gli optional è disponibile un piccolo frunk da 18 litri, buono per contenere i cavi di ricarica.

Nuova Dacia Spring: interni

Niente fronzoli, si punta sull'essenzialità. La plancia predilige le linee orizzontali e fortunatamente non c'è quell'approccio eccessivamente minimalista che troviamo su diversi modelli di nuova generazione. Rimangono infatti diversi comandi fisici tra cui quelli della climatizzazione. Non manca comunque la tecnologia a partire dal quadro strumenti digitale da 7 pollici. Centralmente sulla plancia è collocato il sistema infotainment da 10,1 pollici (versioni top di gamma) con supporti ad Apple CarPlay e Android Auto.

Dacia Spring, interni

La nuova Dacia Spring è dotata di serie di fino a 3 punti di fissaggio YouClip (uno sulla console anteriore lato passeggero e due nel bagagliaio), oltre a 2 punti di fissaggio aggiuntivi disponibili come accessori (supporto per poggiatesta).

Motore e autonomia

Il powertrain è quello della nuova Renault Twingo. Abbiamo quindi un'unità da 80 CV con 175 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria LFP da 27,5 kWh che le garantisce un'autonomia fino a 250 km in ciclo misto WLTP. Velocità massima di 130 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi. La batteria può essere ricaricata in corrente alternata fino a 6,6 kW ma scegliendo un pacchetto dedicato è possibile disporre del caricatore da 11 kW oltre che del supporto alla ricarica in corrente continua fino a 50 kW (dal 15 all'80% in soli 28 minuti). Si può avere anche il supporto al V2L.

Dacia Spring

Peso da 1.212 kg e consumi dichiarati pari a 12,7 kWh/100 km (ciclo misto WLTP).

Allestimenti e prezzi

Nuova Dacia Spring è disponibile a meno di 20.000 euro con Spring Expression da 17.900 euro e Spring Journey da 19.500 euro. La nuova city car elettrica sarà prodotta in Europa, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto.

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