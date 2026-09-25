Dacia Hipster, la piccola elettrica potrebbe arrivare nel 2027

Lo scorso anno, Dacia aveva presentato Hipster, il concept di una piccola city car elettrica a 4 posti. Vettura che sarebbe rientrata nella categoria L7e, sostanzialmente un quadriciclo pesante e quindi a livello teorico avrebbe dovuto sottostare a precise regole. La casa automobilistica aveva suggerito che avrebbe preso in considerazione la produzione della Hipster se fosse stata redditizia e se ci fosse stata una domanda sufficiente, ma non ha ancora confermato i piani per l'avvio della produzione.

Ora, però, ci sarebbero novità importanti. Secondo i colleghi inglesi di Autocar, la Hipster entrerà in produzione nel 2027, nello stabilimento cinese dove veniva prodotta la Spring di prima generazione. Modello che poi arriverà in Europa. Si parla di circa 9.500 sterline nel Regno Unito che al cambio sono circa 11.000 euro.

Sfida alla FIAT Multiplina

La Cina ha dimostrato una notevole competenza nello sviluppo di microcar a basso costo. Secondo alcune fonti dei colleghi inglesi, il team dello stabilimento eGT New Energy Automotive di Shiyan sta contribuendo anche allo sviluppo tecnico del veicolo, compresi motore, batteria e telaio, riutilizzando, ove possibile, componenti della precedente generazione di Spring per minimizzare i costi. Tale impianto è fermo da quando è cessata la produzione della Spring di prima generazione ma il Gruppo Renault intende preservarlo.

Dacia Hipster

Ricordiamo che la categoria L7e, quella dei quadricicli pesanti, impone rigidi limiti tecnici come una velocità massima non superiore ai 90 km/h e un peso di 450 kg senza batteria. Le due principali sfide per Dacia sono il peso e il costo di produzione. I team di ingegneri cinesi che lavorano al veicolo stanno quindi esplorando modi per ridurne il peso, pur rispettando l'obiettivo di un prezzo competitivo. Ovviamente, il costo finale dipenderà molto dalla capacità della batteria che secondo indiscrezioni sarebbe di circa 15 kWh.

Secondo alcune fonti, la versione definitiva dell'Hipster sarà svelata il prossimo anno, ma i disegni di brevetto depositati di recente offrono una buona anteprima del suo design, che rimane sostanzialmente fedele al concept del 2025, dimensioni ultracompatte incluse.

Una volta sul mercato, dovrà vedersela con altre microcar simili come la prossima FIAT Multiplina. Non rimane che attendere novità per capire se davvero sta arrivando la Dacia Hipster come hanno anticipato i colleghi inglesi.

Fonte: Autocar

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