Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatica, ordini aperti in Italia: prezzi e versioni

Dacia amplia la gamma Bigster con la motorizzazione mild hybrid-G 140 e il cambio automatico a doppia frizione DCT a sei rapporti

Dacia Bigster con la nuova motorizzazione mild hybrid-G 140 dotata del cambio automatico può essere adesso ordinata in Italia.

Un Mild Hybrid che sfrutta i vantaggi del GPL

Sotto al cofano del SUV Dacia (qui la nostra prova) troviamo quindi un motore benzina tre cilindri turbo da 1,2 litri abbinato alla tecnologia Mild Hybrid a 48 V che può contare pure sull'alimentazione bifuel benzina/GPL. Il tutto è poi abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DCT a sei rapporti. La configurazione di questa motorizzazione prevede poi la presenza di un serbatoio da 50 litri per la benzina e sempre da 50 litri per il GPL. Potenza massima di 140 CV.

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 con cambio automatico unisce i vantaggi del Mild Hybrid con quelli del GPL ed è pensata per chi percorre molti chilometri ogni anno. Secondo la casa automobilistica, con un pieno di benzina e GPL, l'autonomia complessiva può raggiungere i 1.460 km (WLTP). Per il resto, è la Bigster che abbiamo imparato a conoscere e che molti clienti oggi apprezzano.

Disponibilità e prezzi

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico è proposta negli allestimenti top di gamma Journey ed Extreme a partire da 29.600 euro. Secondo la casa automobilistica, le prime consegne sono previste per gennaio 2027.

VEDI ANCHE

Tags