Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatica, ordini aperti in Italia: prezzi e versioni

Dacia Bigster con la nuova motorizzazione mild hybrid-G 140 dotata del cambio automatico può essere adesso ordinata in Italia.
Un Mild Hybrid che sfrutta i vantaggi del GPL
Sotto al cofano del SUV Dacia (qui la nostra prova) troviamo quindi un motore benzina tre cilindri turbo da 1,2 litri abbinato alla tecnologia Mild Hybrid a 48 V che può contare pure sull'alimentazione bifuel benzina/GPL. Il tutto è poi abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DCT a sei rapporti. La configurazione di questa motorizzazione prevede poi la presenza di un serbatoio da 50 litri per la benzina e sempre da 50 litri per il GPL. Potenza massima di 140 CV.
Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico
Dacia Bigster mild hybrid-G 140 con cambio automatico unisce i vantaggi del Mild Hybrid con quelli del GPL ed è pensata per chi percorre molti chilometri ogni anno. Secondo la casa automobilistica, con un pieno di benzina e GPL, l'autonomia complessiva può raggiungere i 1.460 km (WLTP). Per il resto, è la Bigster che abbiamo imparato a conoscere e che molti clienti oggi apprezzano.
Disponibilità e prezzi
Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico è proposta negli allestimenti top di gamma Journey ed Extreme a partire da 29.600 euro. Secondo la casa automobilistica, le prime consegne sono previste per gennaio 2027.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Bigster essential Eco-G 140
|140 / 103
|24.800 €
|Bigster essential mild hybrid 140
|140 / 103
|24.800 €
|Bigster expression mild hybrid 140
|140 / 103
|25.800 €
|Bigster expression Eco-G 140
|140 / 103
|25.800 €
|Bigster essential mild hybrid 4x4
|131 / 96
|26.800 €
|Bigster journey Eco-G 140
|140 / 103
|27.800 €
|Bigster extreme mild hybrid 140
|140 / 103
|27.800 €
|Bigster journey mild hybrid 140
|140 / 103
|27.800 €
|Bigster expression mild hybrid 4x4
|131 / 96
|27.800 €
|Bigster extreme Eco-G 140
|140 / 103
|27.800 €
|Bigster expression hybrid 155
|156 / 115
|29.300 €
|Bigster extreme mild hybrid 4x4
|131 / 96
|29.800 €
|Bigster extreme hybrid 155
|156 / 115
|31.300 €
|Bigster journey hybrid 155
|156 / 115
|31.300 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Bigster visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Dacia Bigster
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).