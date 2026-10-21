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Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatica, ordini aperti in Italia: prezzi e versioni

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1 ora fa - Arriva il cambio automatico sul GPL: autonomia fino a 1.460 km

Dacia amplia la gamma Bigster con la motorizzazione mild hybrid-G 140 e il cambio automatico a doppia frizione DCT a sei rapporti
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Dacia Bigster con la nuova motorizzazione mild hybrid-G 140 dotata del cambio automatico può essere adesso ordinata in Italia.

Un Mild Hybrid che sfrutta i vantaggi del GPL

Sotto al cofano del SUV Dacia (qui la nostra prova) troviamo quindi un motore benzina tre cilindri turbo da 1,2 litri abbinato alla tecnologia Mild Hybrid a 48 V che può contare pure sull'alimentazione bifuel benzina/GPL. Il tutto è poi abbinato a un cambio automatico a doppia frizione DCT a sei rapporti. La configurazione di questa motorizzazione prevede poi la presenza di un serbatoio da 50 litri per la benzina e sempre da 50 litri per il GPL. Potenza massima di 140 CV.

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 con cambio automatico unisce i vantaggi del Mild Hybrid con quelli del GPL ed è pensata per chi percorre molti chilometri ogni anno. Secondo la casa automobilistica, con un pieno di benzina e GPL, l'autonomia complessiva può raggiungere i 1.460 km (WLTP). Per il resto, è la Bigster che abbiamo imparato a conoscere e che molti clienti oggi apprezzano.

Disponibilità e prezzi

Dacia Bigster mild hybrid-G 140 automatico è proposta negli allestimenti top di gamma Journey ed Extreme a partire da 29.600 euro. Secondo la casa automobilistica, le prime consegne sono previste per gennaio 2027.

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Listino Dacia Bigster
AllestimentoCV / KwPrezzo
Bigster essential Eco-G 140 140 / 10324.800 €
Bigster essential mild hybrid 140 140 / 10324.800 €
Bigster expression mild hybrid 140 140 / 10325.800 €
Bigster expression Eco-G 140 140 / 10325.800 €
Bigster essential mild hybrid 4x4 131 / 9626.800 €
Bigster journey Eco-G 140 140 / 10327.800 €
Bigster extreme mild hybrid 140 140 / 10327.800 €
Bigster journey mild hybrid 140 140 / 10327.800 €
Bigster expression mild hybrid 4x4 131 / 9627.800 €
Bigster extreme Eco-G 140 140 / 10327.800 €
Bigster expression hybrid 155 156 / 11529.300 €
Bigster extreme mild hybrid 4x4 131 / 9629.800 €
Bigster extreme hybrid 155 156 / 11531.300 €
Bigster journey hybrid 155 156 / 11531.300 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Dacia Bigster visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Dacia Bigster
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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