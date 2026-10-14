Dacia Jogger, primi dettagli sulla nuova generazione: più spazio e un prezzo accessibile

Jogger è un modello molto importante per Dacia e la casa automobilistica sta già guardando al futuro. Nel 2028 è previsto l'arrivo della nuova generazione, riproponendo una formula di successo che in futuro includerà per la prima volta anche un'opzione di propulsione elettrica.

Nuova Dacia Jogger: prime informazioni

Al Salone di Parigi, i colleghi inglesi di AutoExpress hanno avuto modo di parlare con il responsabile del design di Dacia, David Durand, che ha confermato che una nuova Jogger è parte integrante della futura offensiva di prodotto dell'azienda.

La Jogger è molto Dacia, nel senso che non abbiamo concorrenti. Non ci sono marchi europei o cinesi davanti a noi; non esiste sul mercato una vera sette posti a quel prezzo e con quel peso. C'è forse una differenza di 10.000 euro per una sette posti, e 300 kg in termini di peso, il che è particolarmente importante oggi.

Dacia da sempre punta sulla concretezza, tanta sostanza e pochi fronzoli. Questo approccio, unite alle economie di scala del Gruppo Renault, ha permesso di realizzare vetture sempre molto accessibili dal punto di vista economico. Anche la nuova generazione della Jogger continuerà a essere un modello accessibile.

Ci saranno cambiamenti importanti nel design? La risposta di Durand è molto interessante.

Se dovessi ricominciare da zero, cercherei sicuramente di spostare in avanti il ​​parabrezza perché contribuisce a enfatizzare la spaziosità dell'auto. Ma pensate al vantaggio di condividere il frontale con la Sandero. Stiamo risparmiando un sacco di soldi; possiamo produrla sulla stessa linea e c'è un notevole vantaggio in termini di costi nel condividere così tanti componenti con la Sandero.

Insomma, le economie di scala sembrano essere molto importanti e influenzeranno il design della nuova Jogger. Tuttavia, il pacchetto tecnico sarà piuttosto diverso, poiché Dacia sta preparando un'architettura più flessibile per diverse motorizzazioni nella sua prossima Sandero e, di conseguenza, anche nella Jogger (qui la nostra prova). La chiave di tutto ciò risiede nella piattaforma CMF-B di Renault, sufficientemente flessibile da supportare sia propulsori a combustione interna che completamente elettrici.

Prova Dacia Jogger Hybrid 155

Per la prossima Jogger, possiamo attenderci quindi non solo motorizzazioni ibride ma pure 100% elettriche. Non dovrebbe mancare l'offerta GPL, almeno in alcuni mercati. Il motore Full Hybrid dovrebbe rimanere quello attuale, con potenza di sistema pari a 155 CV.

Sul fronte della versione 100% elettrica, la dimensione della batteria sarà quasi certamente determinata dai vincoli di ingombro della piattaforma CMF-B. Attualmente, il pacco batterie più grande disponibile su un'auto basata su questa architettura si trova sulle Renault 4 e 5, con una capacità di 52 kWh che garantisce un'autonomia di circa 400 km. Tuttavia, il Rruppo Renault aggiorna costantemente le sue tecnologie e quindi è possibile che si possa arrivare a integrare una batteria di maggiore capacità.

Non rimane, quindi, che attendere novità sullo sviluppo della nuova Dacia Jogger.

Fonte: AutoExpress

VEDI ANCHE

Tags