Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Auto: la combo perfetta è con GPL e cambio automatico

Dacia amplia l'offerta della Sandero Stepway con la motorizzazione a gas abbinata al cambio automatico: oltre 1.500 km di autonomia e prezzi da 19.100 euro

Da anni protagonista del mercato europeo, Dacia consolida il proprio posizionamento con la Sandero, modello che unisce praticità, versatilità e un competitivo rapporto contenuti-prezzo (guarda Dacia Sandero restyling).

Dacia Sandero, una formula vincente in Europa

L'auto è stata il modello più venduto in Europa nel 2025 per il secondo anno consecutivo. La variante Stepway, caratterizzata dallo stile crossover, punta su una proposta concreta, pensata per chi cerca funzionalità e robustezza senza rinunciare a un design distintivo.

Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 Auto: la compatta GPL ora ha anche il cambio automatico

Eco-G 120 Auto: autonomia e comfort con il GPL

La novità principale è la Sandero Stepway ECO-G 120 Auto, disponibile negli allestimenti Expression ed Extreme. La motorizzazione introduce la combinazione tra alimentazione GPL e cambio automatico, abbinando la convenienza del gas alla comodità nella guida quotidiana. Con due serbatoi da 50 litri, uno per la benzina e uno per il GPL, l'autonomia complessiva supera i 1.500 Km nel ciclo WLTP.

Una soluzione pensata per ridurre i costi di utilizzo, mantenendo flessibilità negli spostamenti e comfort, senza dipendere da un'infrastruttura di ricarica. La gamma motori comprende anche il benzina TCe 110 e l'ibrido autoricaricabile Hybrid 155, per rispondere a differenti esigenze di mobilità.

Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 Auto: ottimo rapporto fra contenuti e prezzo accessibile

Dotazioni tecnologiche e prezzo di partenza

La filosofia del marchio si basa su tecnologie utili, concrete e accessibili, evitando equipaggiamenti superflui. Gli allestimenti disponibili propongono diversi contenuti tecnologici, tra cui il sistema infotainment Media Display da 10 pollici, la retrocamera, il climatizzatore automatico, l'accesso keyless e il freno di stazionamento elettrico.

Con questa configurazione, Dacia si rivolge agli automobilisti che desiderano una vettura pratica ed efficiente. La Sandero Stepway Eco-G 120 Auto è proposta a partire da 19.100 euro nella versione Expression, combinando convenienza di esercizio, facilità d'uso e una dotazione orientata alle necessità quotidiane (guarda homepage e configuratore Dacia Italia).

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