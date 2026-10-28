Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 Auto: la combo perfetta è con GPL e cambio automatico

Da anni protagonista del mercato europeo, Dacia consolida il proprio posizionamento con la Sandero, modello che unisce praticità, versatilità e un competitivo rapporto contenuti-prezzo (guarda Dacia Sandero restyling).
Dacia Sandero, una formula vincente in Europa
L'auto è stata il modello più venduto in Europa nel 2025 per il secondo anno consecutivo. La variante Stepway, caratterizzata dallo stile crossover, punta su una proposta concreta, pensata per chi cerca funzionalità e robustezza senza rinunciare a un design distintivo.
Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 Auto: la compatta GPL ora ha anche il cambio automatico
Eco-G 120 Auto: autonomia e comfort con il GPL
La novità principale è la Sandero Stepway ECO-G 120 Auto, disponibile negli allestimenti Expression ed Extreme. La motorizzazione introduce la combinazione tra alimentazione GPL e cambio automatico, abbinando la convenienza del gas alla comodità nella guida quotidiana. Con due serbatoi da 50 litri, uno per la benzina e uno per il GPL, l'autonomia complessiva supera i 1.500 Km nel ciclo WLTP.
Una soluzione pensata per ridurre i costi di utilizzo, mantenendo flessibilità negli spostamenti e comfort, senza dipendere da un'infrastruttura di ricarica. La gamma motori comprende anche il benzina TCe 110 e l'ibrido autoricaricabile Hybrid 155, per rispondere a differenti esigenze di mobilità.
Dacia Sandero Stepway ECO-G 120 Auto: ottimo rapporto fra contenuti e prezzo accessibile
Dotazioni tecnologiche e prezzo di partenza
La filosofia del marchio si basa su tecnologie utili, concrete e accessibili, evitando equipaggiamenti superflui. Gli allestimenti disponibili propongono diversi contenuti tecnologici, tra cui il sistema infotainment Media Display da 10 pollici, la retrocamera, il climatizzatore automatico, l'accesso keyless e il freno di stazionamento elettrico.
Con questa configurazione, Dacia si rivolge agli automobilisti che desiderano una vettura pratica ed efficiente. La Sandero Stepway Eco-G 120 Auto è proposta a partire da 19.100 euro nella versione Expression, combinando convenienza di esercizio, facilità d'uso e una dotazione orientata alle necessità quotidiane (guarda homepage e configuratore Dacia Italia).
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Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.