Auto Europa 2027, trionfa Renault Clio: premi anche per Lancia e Hyundai

Nuova Renault Clio (qui la nostra prova) si è aggiudicata il prestigioso premio ''Auto Europa 2027''. Il riconoscimento viene attribuito ogni anno dall'UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive) all'auto che ''meglio rappresenta l'eccellenza della produzione europea in termini di innovazione, design, qualità e sostenibilità di utilizzo''.

Erano 7 le vetture arrivate alla fase finale. Oltre alla Clio, erano state selezionate Alpine A390, BMW iX3, Hyundai IONIQ 3, Lancia Gamma, Volkswagen T-Roc e Volvo EX60. Tutti modelli accomunati da un dettaglio importante e cioè da una produzione Made in Europe.

Renault Clio

Alpine A390

BMW iX3

Hyundai IONIQ 3

Lancia Gamma

Volkswagen T-Roc

Volvo EX60

A ritirare il premio è stato Carlo Leoni, responsabile comunicazione di Renault Italia.

I commenti di Renault

Grande orgoglio dai vertici di Renault per il premio assegnato alla nuova Clio. Ecco cosa ha detto Sébastien Guigues, CEO Renault Italia:

Ricevere il premio Auto Europa 2027 rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e conferma il successo commerciale che sta riscuotendo il modello, oggi al secondo posto nelle vendite a clienti privati in Italia. Clio è un modello che ha scritto pagine importanti della storia di Renault e che continua ad evolvere rimanendo fedele ai valori che ne hanno decretato il successo: innovazione, efficienza, accessibilità e piacere di guida. Questo riconoscimento premia il lavoro di tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo di un prodotto capace di rispondere concretamente alle esigenze degli automobilisti europei e italiani. Ringrazio l'UIGA per aver riconosciuto in Nuova Clio un punto di riferimento del proprio segmento e una delle migliori espressioni dell'automobile europea contemporanea.

Premiate anche Lancia Gamma e Hyundai IONIQ 3

Oltre alle Renault Clio, altre due vetture hanno ricevuto un riconoscimento. La nuova Lancia Gamma (qui il nostro test drive), ha conquistato il premio della Giuria Popolare di Auto Europa 2027. Invece, la Hyundai IONIQ 3 (qui la prova), ha ottenuto il premio Opinion Leader di Auto Europa 2027 che esprime il giudizio di una giuria esterna a UIGA, riunendo competenze e prospettive diverse accomunate dalla conoscenza e dalla passione per il mondo dell’auto.

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