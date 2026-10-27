Renault Trafic e Trafic Van, più comfort e tecnologia: ecco cosa cambia

Il Renault Trafic MY26.1 si rinnova con importanti novità per comfort, sicurezza e tecnologia

Dopo aver svelato di recente il nuovo Trafic E-Tech Electric, Renault ha annunciato un importante aggiornamento pure per Renault Trafic e Renault Trafic Van. Le novità puntano a migliorare comfort, sicurezza e piacere di guida. Gli ordini dei nuovi modelli con motore diesel apriranno a breve.

Renault Trafic e Trafic Van, tutte le principali novità

A seguito degli aggiornamenti introdotti dalla casa francese, il nuovo Renault Trafic adotta un nuovo servosterzo elettrico e un impianto frenante potenziato che migliorano la precisione ed il comfort. Contestualmente, sono stati introdotti nuovi dispositivi di sicurezza, sellerie più resistenti e un sistema infotainment completamente rivisitato.

Renault Trafic

Entrando più nei dettagli, arriva un nuovo servosterzo elettrico il cui setup è stato ottimizzato appositamente per migliorare il comfort e la precisione di guida. Renault ha ottimizzato anche il numero di giri del volante per offrire il miglior compromesso tra agilità in città e stabilità su strada.

Per quanto riguarda, invece, l'impianto frenante, sono state introdotte nuove pinze anteriori a doppio pistoncino e di dischi di maggior diametro, le cui dimensioni passano da 296 x 28 mm a 320 x 30 mm. Di conseguenza, è stato possibile ridurre lo sforzo sul pedale del freno, migliorando al tempo stesso la progressività della frenata.

Migliora la dotazione

Con l'aggiornamento, Renault ha migliorato la dotazione di serie. Il nuovo Renault Trafic vanta adesso una dotazione arricchita di nuovi equipaggiamenti per facilitare la guida quotidiana e la sicurezza dotandosi di una telecamera di monitoraggio avanzato del conducente. Inoltre, può contare su nuovi cerchi in acciaio da 17 pollici, abbinati a nuovi copricerchi monocromatici e bicolor più aerodinamici. Invece, Trafic Van può contare su nuove sellerie in tessuto chiné grigio scuro, impreziosite da cuciture blu. Rivestimenti pensati anche per resistere maggiormente all'usura.

Nuovo Infotainment

Sul fronte della tecnologia, Renault Trafic con il MY26.1 adotta un nuovo sistema infotainment con schermo da 10 pollici al posto di quello da 8 pollici del modello precedente.Il van è ora dotato del sistema multimediale OpenR Link, disponibile in due configurazioni, entrambe compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. La prima non dispone della navigazione, mentre la seconda si ed ha accesso alle applicazioni. Su quest'ultima, le mappe HERE sostituiscono la soluzione TomTom adottata finora.

Renault Trafic

Presenti a bordo 2 prese USB-C su Renault Trafic Van. Le versioni dotate di una seconda o terza fila di sedili, invece, possono contare su quattro prese USB-C per fila, con una potenza di ricarica fino a 80 W, sufficiente per alimentare un computer portatile. Infine, l'illuminazione LED diventa dotazione di serie nell'abitacolo e nel vano di carico.

VEDI ANCHE

Tags