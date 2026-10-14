I migliori motori del 2026 sono tutti elettrificati, non era mai successo in 30 anni

Dal 1995 a oggi non era mai accaduto che tutti e dieci i vincitori avessero una forma di elettrificazione.

La classifica Wards esiste da trentadue anni e ogni anno premia i dieci migliori propulsori sul mercato (americano). Nel 1995, quando è nata, la classifica era un elenco di motori a scoppio e basta. Nell’edizione appena annunciata, di motori a scoppio non ce n’è più nemmeno uno. È la prima volta che accade. Tutti e dieci i vincitori hanno una forma di elettrificazione: quattro sono elettriche pure, quattro ibride e due ibride plug-in.

I migliori motori del 2026

L’edizione di quest'anno racconta che fra le elettriche ci sono quattro modelli, tutti dotati di doppio motore e trazione integrale:

Mercedes-Benz GLC 400 4Matic

Rivian R2 Performance

Subaru Trailseeker

Volvo EX60 P10 AWD

La categoria delle ibride comprende invece quattro modelli:

Chevrolet Corvette ZR1X, con un V8 biturbo da 5,5 litri

Hyundai Palisade, con un quattro cilindri 2.5 turbo

Nissan Rogue, con un tre cilindri 1.5 turbo

Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid, con un sei cilindri boxer da 3,6 litri

Le due ibride plug-in premiate sono la BMW M5 Touring, con un V8 biturbo da 4,4 litri, e la Toyota RAV4 GR Sport. L’elenco mostra quanto l’elettrificazione abbia ormai superato i confini di una singola categoria. La dimostrazione più evidente arriva dalla Chevrolet Corvette ZR1X, la più potente fra le dieci vincitrici con 1.267 CV, pari a 932 kW. La sportiva americana abbina al V8 un motore elettrico da 189 CV che aziona l’asse anteriore. Il risultato è un sistema ibrido orientato alle prestazioni, ben lontano dall’immagine di tecnologia lenta e poco brillante che gli ibridi avevano in passato. Proprio questo cambiamento è stato sottolineato dal giurato Drew Winter.

Perché è successo adesso

Al di là della curiosità è interessante anche capire perché solo ora è accaduto che nessun motore tradizionale rientri in questa classifica. Il regolamento aiuta a capire. Wards ammette soltanto propulsori nuovi o rinnovati in modo sostanziale, più i vincitori dell’anno precedente, e li valuta su potenza, coppia, silenziosità, consumi rilevati su strada e contenuto tecnologico, con una domanda di fondo: questo sistema di propulsione è il motivo per cui si compra l’auto?

Se le case stanno investendo quasi tutto sull’elettrificazione, i candidati non possono che riflettere quella scelta. Robin Warner, che coordina il premio e siede in giuria, ha osservato che il numero di ibride, plug-in ed elettriche fra i nominati racconta già da solo come stanno le cose, visto che perfino le auto sportive ricorrono all’elettrico.

FONTE: WardsAuto

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