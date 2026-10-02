Mercato auto

Auto più vendute in Italia a settembre 2026: la classifica completa. La Pandina è sempre la più amata

Avatar di Filippo Vendrame,

25 fa - Benzina, diesel, ibride ed elettriche a confronto

Le auto ibride dominano il mercato, mentre benzina e diesel perdono terreno
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Il mercato auto Italia 2026 ha chiuso il mese di settembre con un progresso del 9,9% pari a 139.356 nuove immatricolazioni. Concentrandoci a parlare delle alimentazioni, emerge che lo scorso mese sono state registrate 24.779 nuove auto a benzina. Calo di volumi del 13,8% per un market share che non va oltre il 17,6%. Sprofonda il diesel con appena 6.937 immatricolazioni. Crollo del 39,5% in termini di volume. La quota di mercato si attesa appena al 4,9%.

Il GPL registra 11.406 nuove auto. Calo del 4,4% e quota di mercato pari all'8,1%. Sempre molto bene le ibride che crescono del 23,6% pari a 71.604 immatricolazioni. Market share a settembre 2026 del 50,7%.

Citroen C3 1.2 Pure Tech Max: agile e confortevole in città

Crescono le elettriche che con 10.782 immatricolazioni mettono a segno una crescita del 49,9%. Quota di mercato che arriva così al 7,6%. Infine le Plug-in che con 15.669 registrazioni crescono del 43,8%. Market share nel mese dell'11,1%.

Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a settembre 2026?

Auto a benzina, le più vendute settembre 2026

  • Citroen C3: 1.736
  • Volkswagen T-Cross: 1.716
  • Jeep Avenger: 1.696
  • Fiat Grande Panda: 1.686
  • Opel Corsa: 1.415
  • Volkswagen Polo: 1.302
  • Peugeot 208: 1.172
  • Kia Picanto: 1.059
  • Skoda Kamiq: 845
  • Skoda Fabia: 781

Auto diesel, le più vendute settembre 2026

  • Volkswagen Tiguan: 789
  • Mercedes GLA: 750
  • Audi Q3: 527
  • BMW X1: 429
  • Audi A3: 421
  • Skoda Octavia: 378
  • Volkswagen Golf: 291
  • BMW Serie 1: 248
  • Mercedes Classe A: 238
  • Skoda Karoq: 183

Auto ibride, le più vendute settembre 2026

  • Fiat Panda: 10.376
  • Toyota Yaris Cross: 3.678
  • Peugeot 3008: 3.522
  • Toyota Yaris: 2.918
  • Jeep Avenger: 2.291
  • Toyota Aygo X: 2.042
  • Volkswagen T-Roc: 1.900
  • MG ZS: 1.794
  • Nissan Qashqai: 1.783
  • Fiat 500: 1.435

BYD Seal U Dm-I: una vista di 3/4 anteriore

Auto Plug-in, le più vendute settembre 2026

  • BYD Seal U: 2.144
  • BYD Atto 2: 1.373
  • Leapmotor B10: 914
  • Geely Starray: 686
  • BMW X1: 551
  • Jaecoo 7: 544
  • Volkswagen Tiguan: 511
  • Audi Q3: 493
  • Omoda 9: 471
  • BYD Dolphin G: 435

Auto GPL, le più vendute settembre 2026

  • Dacia Sandero: 3.533
  • Dacia Duster: 1.685 
  • Renault Captur: 1.011 
  • Renault Clio: 881 
  • DR 5.0: 665 
  • Hyundai i20: 540
  • Kia Sportage: 418
  • DR 3.0: 362
  • Kia Piacanto: 339
  • Dacia Jogger: 302

Auto elettriche, le più vendute settembre 2026

  • Tesla Model 3: 1.142
  • Tesla Model Y: 990
  • BYD Dolphin Surf: 673
  • Leapmotor T03: 645
  • BMW iX1: 412
  • BMW iX3: 291
  • Leapmotor B03X: 247
  • Volvo EX30: 217
  • Audi Q4 e-tron: 211
  • Toyota C-HR+: 192

Fiat Pandina (2024)

Le auto più vendute in Italia settembre 2026

Ecco la Top 10 assoluta del mese.

  • Fiat Panda: 10.378
  • Jeep Avenger: 4.092
  • Peugeot 3008: 3.780
  • Dacia Sandero: 3.723
  • Toyota Yaris Cross: 3.678
  • Fiat Grande Panda: 3.092
  • Toyoya Yaris: 2.939
  • Renault Clio: 2.701
  • Citroen C3: 2.572
  • MG ZS: 2.510
VEDI ANCHE
Mercato auto Italia, settembre 2026 chiude a +9,9%: il diesel retrocede in ultima posizione
Mercato auto Europa, agosto positivo: bene elettriche, ibride e Plug-in
Mercato auto, quasi 8 su 10 ricorrono al finanziamento e allungano la durata. I dati UNRAE
Tags
mercato automercato auto italia

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Vedi anche