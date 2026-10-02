Auto più vendute in Italia a settembre 2026: la classifica completa. La Pandina è sempre la più amata

Il mercato auto Italia 2026 ha chiuso il mese di settembre con un progresso del 9,9% pari a 139.356 nuove immatricolazioni. Concentrandoci a parlare delle alimentazioni, emerge che lo scorso mese sono state registrate 24.779 nuove auto a benzina. Calo di volumi del 13,8% per un market share che non va oltre il 17,6%. Sprofonda il diesel con appena 6.937 immatricolazioni. Crollo del 39,5% in termini di volume. La quota di mercato si attesa appena al 4,9%.
Il GPL registra 11.406 nuove auto. Calo del 4,4% e quota di mercato pari all'8,1%. Sempre molto bene le ibride che crescono del 23,6% pari a 71.604 immatricolazioni. Market share a settembre 2026 del 50,7%.
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Crescono le elettriche che con 10.782 immatricolazioni mettono a segno una crescita del 49,9%. Quota di mercato che arriva così al 7,6%. Infine le Plug-in che con 15.669 registrazioni crescono del 43,8%. Market share nel mese dell'11,1%.
Quali sono stati i modelli di auto più venduti in Italia a settembre 2026?
Auto a benzina, le più vendute settembre 2026
- Citroen C3: 1.736
- Volkswagen T-Cross: 1.716
- Jeep Avenger: 1.696
- Fiat Grande Panda: 1.686
- Opel Corsa: 1.415
- Volkswagen Polo: 1.302
- Peugeot 208: 1.172
- Kia Picanto: 1.059
- Skoda Kamiq: 845
- Skoda Fabia: 781
Auto diesel, le più vendute settembre 2026
- Volkswagen Tiguan: 789
- Mercedes GLA: 750
- Audi Q3: 527
- BMW X1: 429
- Audi A3: 421
- Skoda Octavia: 378
- Volkswagen Golf: 291
- BMW Serie 1: 248
- Mercedes Classe A: 238
- Skoda Karoq: 183
Auto ibride, le più vendute settembre 2026
- Fiat Panda: 10.376
- Toyota Yaris Cross: 3.678
- Peugeot 3008: 3.522
- Toyota Yaris: 2.918
- Jeep Avenger: 2.291
- Toyota Aygo X: 2.042
- Volkswagen T-Roc: 1.900
- MG ZS: 1.794
- Nissan Qashqai: 1.783
- Fiat 500: 1.435
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Auto Plug-in, le più vendute settembre 2026
- BYD Seal U: 2.144
- BYD Atto 2: 1.373
- Leapmotor B10: 914
- Geely Starray: 686
- BMW X1: 551
- Jaecoo 7: 544
- Volkswagen Tiguan: 511
- Audi Q3: 493
- Omoda 9: 471
- BYD Dolphin G: 435
Auto GPL, le più vendute settembre 2026
- Dacia Sandero: 3.533
- Dacia Duster: 1.685
- Renault Captur: 1.011
- Renault Clio: 881
- DR 5.0: 665
- Hyundai i20: 540
- Kia Sportage: 418
- DR 3.0: 362
- Kia Piacanto: 339
- Dacia Jogger: 302
Auto elettriche, le più vendute settembre 2026
- Tesla Model 3: 1.142
- Tesla Model Y: 990
- BYD Dolphin Surf: 673
- Leapmotor T03: 645
- BMW iX1: 412
- BMW iX3: 291
- Leapmotor B03X: 247
- Volvo EX30: 217
- Audi Q4 e-tron: 211
- Toyota C-HR+: 192
Le auto più vendute in Italia settembre 2026
Ecco la Top 10 assoluta del mese.
- Fiat Panda: 10.378
- Jeep Avenger: 4.092
- Peugeot 3008: 3.780
- Dacia Sandero: 3.723
- Toyota Yaris Cross: 3.678
- Fiat Grande Panda: 3.092
- Toyoya Yaris: 2.939
- Renault Clio: 2.701
- Citroen C3: 2.572
- MG ZS: 2.510
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Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).