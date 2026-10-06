Negli USA il diesel alle stelle fa chiudere 16 compagnie di trasporti in un mese

Quando si parla di caro-carburanti, si tende spesso a valutare l'impatto sul proprio portafoglio pensando al pieno dell'auto per andare al lavoro o al viaggio del fine settimana. Tuttavia, c'è un settore in cui il prezzo del carburante non rappresenta semplicemente una spesa fastidiosa, ma la linea sottile che separa la sopravvivenza aziendale dal fallimento: il trasporto merci su gomma.

Negli Stati Uniti si sta consumando una crisi silenziosa ma profonda. Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre — in un arco temporale di appena 30 giorni — ben 16 compagnie di autotrasporto hanno dovuto portare i libri in tribunale, avviando le procedure di fallimento Chapter 7 o Chapter 11. La causa scatenante? L'impennata dei prezzi del gasolio, arrivati a toccare picchi insostenibili per le flotte commerciali.

Dalle piccole flotte ai vettori Amazon: una crisi trasversale

Se credi che la questione riguardi soltanto i padroncini o i piccoli autisti indipendenti, la realtà racconta una storia diversa. Tra le aziende travolte da questo aumento incontrollato figurano sia piccole realtà monoveicolo, sia società strutturate con decine di camion in flotta. Emblematico è il caso di un fornitore di servizi di consegna per Amazon con sede in Florida, costretto a richiedere la protezione del Chapter 11 proprio a causa dell'esplosione dei costi operativi.

Il meccanismo che porta al collasso è purtroppo lineare. Nel settore della logistica su gomma, i margini di guadagno sono storicamente risicati. Quando il costo del carburante schizza in alto, scaricare immediatamente l'aumento sui clienti finali è quasi impossibile a causa della fortissima concorrenza. Se a questo aggiungi anni di tariffe di trasporto stagnanti, l'aumento dell'inflazione sui ricambi e i costi di manutenzione in salita, il carburante diventa la classica goccia che fa traboccare il vaso.

Lo stato d'emergenza in Texas e l'escamotage del gasolio agricolo

La gravità della situazione trova conferma nelle decisioni concrete prese dalle istituzioni locali. Nel solo stato del Texas, ben quattro vettori hanno dichiarato bancarotta nello stesso intervallo di tempo. Per cercare di contenere l'impatto economico, il Governatore Greg Abbott ha proclamato lo stato di calamità a livello statale, adottando una misura straordinaria: autorizzare temporaneamente l'uso del gasolio non tassato (il cosiddetto dyed diesel, destinato all'agricoltura e solitamente tracciato con un colorante rosso) anche per il trasporto merci su strade pubbliche.

L'obiettivo primario era proteggere la filiera agroalimentare, ma la misura evidenzia quanto sia acuto il deficit di sostenibilità economica per i vettori texani, costretti a fare i conti con un prezzo del diesel che in alcune zone ha superato la soglia critica degli 8 dollari al gallone.

Foto di Documerica su Unsplash

Perché il prezzo del diesel continua a salire?

Le ragioni dell'impennata dei prezzi sono di natura strutturale ed energetica:

Pressione del settore riscaldamento: con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno aumenta negli Stati Uniti il consumo di distillati, sia per il diesel destinato ai trasporti e all'agricoltura sia per il riscaldamento, soprattutto nel Nord-Est. La maggiore domanda stagionale si somma a scorte relativamente basse e a una disponibilità internazionale più limitata, contribuendo a sostenere i prezzi.

Tensioni geopolitiche: il conflitto in Medio Oriente e le interruzioni delle forniture hanno spinto verso l'alto sia il prezzo del greggio sia quello dei prodotti raffinati. Nel caso del diesel pesa inoltre la riduzione della produzione di distillati in alcune importanti aree esportatrici, con conseguente aumento della pressione sul mercato statunitense.

Margini di intervento più limitati: mentre negli Stati Uniti le autorità possono intervenire più facilmente sulle specifiche stagionali della benzina, ad esempio modificando temporaneamente i limiti di volatilità o le regole sulle miscele con etanolo, il diesel stradale è vincolato soprattutto allo standard ULSD (Ultra-Low Sulfur Diesel), con un limite di zolfo di 15 ppm. Nel 2026 l'EPA ha comunque introdotto deroghe temporanee in situazioni specifiche, ma si tratta di provvedimenti circoscritti che non risolvono la carenza strutturale di distillati.

Le conseguenze sulla catena di distribuzione

Se osservi la vicenda da una prospettiva più ampia, ti rendi conto che l'impatto non rimane circoscritto al mercato americano o alle sole aziende di camion. Il trasporto merci pesante è il motore primario dell'economia reale: quando un vettore fallisce o riduce i propri viaggi, la capacità di trasporto complessiva diminuisce e i costi logistici residui aumentano.

Questo inevitabilmente si riflette sull'inflazione dei beni di consumo: dal settore alimentare ai prodotti di elettronica, ogni bene trasportato rischia di subire un rincaro allo scaffale. Il caro-diesel non è quindi un semplice problema di categoria per gli autotrasportatori, ma un indicatore economico primario che merita di essere monitorato con attenzione anche da questo lato dell'Atlantico.

Copertina: foto di ftodne su Unsplash

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