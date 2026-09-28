Eni, tetto al prezzo dei carburanti: IP segue. Il caso che divide i gestori

L'annuncio a sorpresa di Eni di voler fissare un tetto massimo ai prezzi di benzina e diesel per arginare il caro carburante, sta facendo molto discutere. Nel corso del weekend, anche IP ha annunciato di voler attuare la medesima iniziativa sebbene non abbia ancora comunicato i prezzi massimi applicabili ai carburanti presso la sua rete. L'azienda sta pure ragionando su come espandere lo sconto alle stazioni a insegna Esso e agli altri gestori che si riforniscono presso di loro.

Potrebbe non essere finita qui perché il Governo starebbe dialogando con Q8 per convincere il marchio kuwaitiano ad attuare la stessa iniziativa. L'obiettivo finale è ovviamente quello del contenimento dei prezzi dei carburanti che da quando è scoppiata la crisi in Medio Oriente tra USA e Iran, hanno raggiunto livelli molto alti, penalizzando le famiglie italiane.

Seguiremo da vicino l'evoluzione di queste iniziative ma intanto sono arrivate le prime reazioni e non sono tutte positive.

Le prime reazioni: preoccupazione da parte di Figisc

Assopetroli-Assoenergia ha convocato per la giornata di oggi una riunione d'emergenza del comitato di presidenza per discutere gli effetti del price cap delle compagnie petrolifere.

E' una iniziativa, quella di Eni che ha degli effetti su operatori come noi che non possono seguire quel livello di prezzi. E' molto chiaro che per i nostri operatori quelle condizioni non sono praticabili perché la nostra filiera ha condizioni di acquisto piu' alte di quelle messe in campo da Eni e pertanto, a queste condizioni, i nostri operatori finiscono per rimetterci per ogni litro venduto.

Dubbi e preoccupazioni anche da parte di Figisc (sindacato dei gestori di carburante). Per il sindacato, il sistema rischia di saltare.

L'operazione dell'Eni, se da un lato può dare parziale sollievo ai consumatori, tuttavia ha l'effetto di sconvolgere il mercato della distribuzione: un sistema che è pur sempre un sistema economico che deve reggere. Si tratta di un'operazione attuata in forza di una posizione dominante, di dumping e concorrenza sleale.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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