Prezzi diesel, da domani si paga di più: dimezzato lo sconto sulle accise

Negli ultimi due giorni i prezzi di benzina e diesel hanno mostrato dei lievi cali come conseguenza di un possibile miglioramento della crisi in Medio Oriente. Tuttavia non bisogna illudersi. Già da domani, infatti, è atteso un deciso rialzo dei prezzi del diesel alla pompa. Lo sappiamo, banalmente, perché per effetto del decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162 ci sarà un ulteriore calo del taglio sulle accise del gasolio. Come infatti ricorda il Codacons, lo ''sconto'' sul diesel da 12,2 centesimi di euro al litro attualmente in vigore sarà quini dimezzato. Si scenderà, quindi, a 6,1 centesimi di euro al litro.

Un pieno di gasolio costerà ancora più caro

Non certamente una bella notizia per le famiglie italiane. L'associazione dei consumatori ha fatto due conti e da domani in pieno costerà 3,05 euro in più. Insomma, si arriverà a un prezzo medio alla pompa attorno ai 2,4 euro al litro. Dal 6 ottobre gli automobilisti dovranno poi dire addio allo sconto delle accise predeterminato, perché da tale data scatterà il meccanismo delle accise mobili, con l’extra-gettito IVA incassato dallo Stato per i rincari del greggio che sarà riutilizzato per abbassare le accise fisse.

Prezzi benzina

Le ultime rilevazioni

Le prospettive non sembrano essere incoraggianti, il caro carburante è destinato a pesare sulle tasche degli italiani ancora a lungo a meno che non ci sia una rapida soluzione in positivo della guerra in Iran.

Venendo alle ultime rilevazioni, secondo i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è oggi pari a 2,154 euro al litro per la benzina e 2,338 euro al litro per il diesel (stessi livelli di ieri). Sulla rete autostradale, il prezzo medio self è di 2,247 euro al litro per la benzina (in lieve rialzo rispetto ai 2,245 euro di ieri) e 2,421 euro al litro per il gasolio (da 2,419 di ieri).

[Immagine realizzata con AI]

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