Taglio accise diesel, nuova proroga: la scadenza è il 17 settembre. Poi, aiuti mirati

Alla fine la nuova proroga del taglio sulle accise del diesel è arrivata. C'era chi parlava di una proroga fino alla fine del mese di settembre ma invece il Governo ha deciso di spostare la scadenza di questa misura solo al 17 settembre. Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri include pure l’estensione al mese di settembre del credito d’imposta per le imprese dell’autotrasporto. Il costo della nuova misura è di circa 100 milioni di euro.

Ultima proroga per il taglio delle accise?

Questa volta pare che possa essere davvero così. L'ennesima proroga del taglio alle accise del diesel può essere vista come un modo per dare al Governo più tempo per predisporre una serie di interventi mirati contro il caro carburante. Misure che dovrebbero essere annunciate la prossima settimana. Da capire esattamente come intenderà muoversi il Governo e quali saranno davvero i beneficiari. Il problema vero è che i prezzi del petrolio continuano a salire e con essi anche quelli dei carburanti. Per questo le associazioni dei consumatori chiedono un maggiore sforzo al Governo visto che il caro carburante sta pesando sempre di più sulle tasche degli italiani. Serve non solo potenziare il taglio delle accise sul diesel ma pure ripristinare quello sulla benzina.

Prezzi benzina

Su come intende davvero muoversi il Governo lo capiremo comunque tra non molto. La prossima settimana il tema tornerà sicuramente d'attualità anche perché con la crisi in Iran che sta peggiorando, non si intravedono a breve possibilità per un calo dei prezzi dei carburanti. Una situazione difficile anche perché il Governo italiano deve fare i conti con risorse difficili da reperire.

Sempre in tema di caro carburante, la Premier Meloni ha detto che occorre ''aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas''. L'obiettivo è ovviamente quello di ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno e quindi ridurre i costi per le famiglie. Insomma, è necessario garantire la sicurezza energetica del paese.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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