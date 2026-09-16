Caro carburante, il taglio delle accise sul diesel verso una nuova proroga

Il 17 settembre scade la proroga del taglio delle accise sul diesel. Doveva essere l'ultima perché il Governo si era impegnato ad approvare una serie di misure ''mirate'' contro il caro carburante. Pare, invece, che dovrebbe arrivare un'ulteriore proroga di 7-10 giorni. I prezzi dei carburanti continuano a salire e le previsione per il futuro non sono certo positive visto che la crisi in Medio Oriente non vede una fine. Il Governo poi sta faticando a trovare una quadra sugli aiuti mirati contro il caro carburante. Insomma, serve più tempo.

Un'ulteriore proroga permetterebbe anche di passare la data del 22 settembre, giorno in cui l’Istat fornirà i dati aggiornati su deficit e Pil del 2025, decisivi per l’uscita dell’Italia dalla procedura di infrazione UE per disavanzi eccessivi. In base a quanto emergerà da questi dati, per il Governo potrebbero aprirsi nuove opportunità grazie alla possibilità di poter disporre di più risorse da utilizzare.

Inoltre, si sta guardando con attenzione anche alla crescita dei prezzi della benzina. Per la verde non ci sono misure di contenimento dei prezzi. Il Governo, dovendo contare su poche risorse, da tempo si è focalizzato solamente sul taglio delle accise del diesel. Visti i rincari non è detto che il Governo non possa intervenire nuovamente anche sulla benzina.

Oggi è previsto il Consiglio dei Ministri che quindi dovrà ufficializzare le nuove misure per tamponare l'emergenza del caro carburante.

Caro carburante, un salasso economico per le famiglie

Sul tema è tornato a parlare il Codacons estremamente preoccupato per l'impatto del caro carburante sulle famiglie. L'associazione ha poi fatto alcuni conti degli aumenti dell'ultimo mese. La benzina sulla rete ordinaria è salita di 12,9 centesimi di euro, pari a una maggiore spesa da 6,45 euro a pieno, mentre sulle autostrade la crescita risulta più sostenuta, +14,3 centesimi con un aggravio da 7,15 euro a pieno. Va peggio per il gasolio, dove sulla rete ordinaria in un mese il rincaro medio è di 13,9 centesimi, +7 euro a pieno, mentre in autostrada il diesel è aumento di 14,5 cent, portando un pieno a costare 7,25 euro in più.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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