Carburanti alle stelle, benzina e diesel sempre più cari: cosa farà il Governo?

Continua la corsa al rialzo dei prezzi di benzina e diesel. Con le quotazioni del petrolio che hanno sfondato quota 100 dollari al barile a causa della crisi in Medio Oriente che non vede una fine, i carburanti alla pompa continuano a diventare sempre più cari, giorno dopo giorno. Il 17 settembre scade poi il taglio sulle accise del diesel e pare che non ci sarà un'altra proroga. Il Governo sta lavorando su misure ''mirate'' come un bonus carburante ma per il momento non è ancora stato deciso nulla.

Una decisione deve però essere presa e in fretta perché i prezzi sempre più alti di benzina e diesel stanno pesando sempre di più sulle tasche degli italiani.

Prezzi benzina e diesel al galoppo

Come riporta Adnkronos, in autostrada la verde supera in media nazionale quota 2,2 euro, il diesel 2,3 euro. Più nello specifico, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,120 euro al litro per la benzina (+13 millesimi rispetto a ieri), 2,231 euro al litro per il gasolio (+15), 0,748 euro al litro per il Gpl (+1) e 1,844 euro al kg per il metano (+14). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,212 euro al litro per la benzina (+14), di 2,313 euro al litro per il gasolio (+20), 0,883 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,776 euro al kg per il metano (-2).

Stando alle elaborazioni di Staffetta Quotidiana che è partita dai prezzi comunicati all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy. In modalità self service, benzina a 2,108 euro al litro (compagnie 2,112, pompe bianche 2,095) e diesel a 2,218 euro al litro (compagnie 2,224, pompe bianche 2,197). Andando avanti, in modalità servito, benzina a 2,233 euro al litro (compagnie 2,281, pompe bianche 2,132), diesel servito a 2,348 euro al litro (compagnie 2,391, pompe bianche 2,235). Gpl a 0,742 euro al litro (compagnie 0,750, pompe bianche 0,738), metano a 1,826 euro al kg (compagnie 1,819, pompe bianche 1,793) e Gnl 1,717 euro al kg (compagnie 1,725 euro/kg, pompe bianche 1,728 euro al kg).

Insomma, prezzi dei carburanti al galoppo, sempre più cari.

Codacons contro il Bonus carburante

C'è grande preoccupazione da parte delle associazioni dei consumatori. Sulle possibili misure mirate su cui il Governo sta lavorando è intervenuto il Codacons che si dice contrario al Bonus carburante basato sull'ISEE. Secondo l’associazione, limitare gli aiuti alle sole fasce di reddito più deboli avrebbe l’effetto di lasciare ancora una volta completamente esposto il ceto medio, troppo ''ricco'' per accedere agli aiuti ma non abbastanza da poter assorbire senza conseguenze il forte aumento dei costi sui carburanti.

Fonte: Adnkronos

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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