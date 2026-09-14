Bonus benzina, 100 euro per lavoratori: il Governo valuta la nuova misura

Bonus benzina da 100 euro per dipendenti e autonomi: è una delle misure allo studio del Governo

Il Governo, come sappiamo, ha prorogato il taglio delle accise del diesel al 17 settembre. Probabilmente sarà l'ultima proroga dato che sta pensando a una serie di misure ''mirate'' e dedicate a precise categorie. Misure che dovrebbero essere discusse nel corso della settimana. Ma cosa poterebbe arrivare? Al momento i parla di un bonus benzina una tantum per lavoratori dipendenti e autonomi del valore di 100 euro. Tale bonus potrebbe essere speso tra ottobre e dicembre ma pare che si stia lavorando anche su di una misura mensile dal valore economico più basso.

I tecnici del Governo starebbero facendo diverse simulazioni. Ovviamente il nodo centrale rimane sempre quello delle risorse. Una misura simile avrebbe un costo importante e quindi il Governo è chiamato a fare un nuovo sforzo per trovare i soldi necessari. Un bonus benzina di 100 euro equivarrebbe, comunque, a nemmeno due pieni di carburante completi.

Prezzi benzina diesel

In ogni caso, sembra che una decisione possa essere presa entro giovedì, quando scadrà anche l'ultima proroga del taglio delle accise. Non rimane che attendere novità.

Brent oltre 100 dollari

Con la crisi in Medio Oriente che si sta aggravando, il prezzo del petrolio continua a salire e oramai ha nuovamente sfondato la soglia dei 100 dollari al barile (Brent). Di conseguenza i prezzi dei carburanti continuano a salire con livelli record o quasi. All'inizio dello scorso weekend, il Codacons parlava di prezzo record per la benzina in autostrada. Dati destinati a peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni, considerato che col petrolio oltre i 100 dollari al barile i listini alla pompa subiranno nuovi importanti rialzi.

Con la scadenza della proroga del taglio sulle accise del diesel alle porte, il gasolio si prepara anche a subire un repentino aumento dato che non dovrebbero arrivare nuove proroghe. Caro carburante che quindi continua a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani. Non riamane che attendere ancora qualche giorno per capire quali saranno le decisioni del Governo.

Fonte: Ansa

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