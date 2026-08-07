Carburanti, terzo giorno di calo: scendono benzina e diesel

Finalmente ci sono buone notizie sul fronte del caro carburante. Da alcuni giorni è iniziata una leggera tendenza al ribasso che si è accentuata nella giornata di ieri come riferisce Adnkronos che riporta le rilevazioni di Staffetta Quotidiana. Presto per festeggiare perché lo scenario internazionale è ancora molto incerto: infatti, sono in rialzo sia il Brent che la quotazione internazionale della benzina. In ogni caso, si registra il terzo giorno di cali consecutivi dei prezzi di bezina e diesel alla pompa.

Vedremo come evolveranno i prezzi dei carburanti nei prossimi giorni.

Quanto costa adesso un pieno di benzina e diesel

Il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,990 euro al litro per la benzina (-4 millesimi rispetto a ieri), 2,085 euro al litro per il diesel (-7), 0,744 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,635 euro al kg per il metano (+4). In autostrada, invece, quali sono i costi dei carburanti alla pompa? Prezzo medio self è di 2,065 euro al litro per la benzina (-7), 2,159 euro al litro per il diesel (-7), 0,875 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,642 euro al kg per il metano (+13).

Prezzi benzina (AI)

Entrando più nello specifico, secondo i dati forniti dall'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), questi sono i prezzi medi elaborati da Staffetta Quotidiana: benzina self service a 1,996 euro a litro (compagnie 2,000, pompe bianche 1,987), diesel self service a 2,094 euro al litro (compagnie 2,092, pompe bianche 2,097). Benzina servito a 2,132 euro al litro (compagnie 2,172, pompe bianche 2,057), diesel servito a 2,234 euro al litro (compagnie 2,268, pompe bianche 2,169). Gpl servito a 0,753 euro al litro (compagnie 0,761, pompe bianche 0,743), metano servito a 1,629 euro al kg (compagnie 1,628, pompe bianche 1,629), Gnl 1,542 euro a kg (compagnie 1,537 euro al kg, pompe bianche 1,546 euro al kg).

Fonte: Adnkronos

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