Prezzi benzina e diesel: nuovi rincari in vista di Ferragosto

Il weekend di ferragosto si sta avvicinando. In questi giorni come da previsioni ci sarà un importante aumento del traffico con bollini rossi e gialli dato che gli italiani che si sposteranno per andare in ferie o per una breve gita fuori porta. Gli automobilisti continueranno, purtroppo, a scontrasi con il caro carburante. Dopo alcuni giorni di respiro con i prezzi alla pompa di benzina e diesel che erano leggermente scesi, da un paio di giorni c'è stata l'ennesima inversione di tendenza e i prezzi sono tornati a salire.

Verso ferragosto: quanto costa un pieno?

Secondo gli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,987 euro al litro per la benzina e 2,082 euro al litro per il gasolio. Ricordiamo che il taglio delle accise sul diesel rimarrà valido fino al 25 agosto.

Prezzi benzina diesel

E in autostrada? Il prezzo medio self è di 2,064 euro al litro per la benzina e 2,158 euro al litro per il diesel.

Il Brent scende, però...

La quotazione del Brent sono scese dopo che gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sulla domanda globale di petrolio. Tuttavia, siamo sempre ben oltre gli 80 dollari al barile. La crisi in Iran ancora lontana dall'essere davvero risolta sta mantenendo elevate le quotazione del greggio e questo non favorisce la discesa dei prezzi dei carburanti sotto una certa soglia. Lo scenario intenzionale è quindi molto incerto e non c'è solo la crisi in Iran a preoccupare gli analisti. Dunque ci si può aspettare che i prezzi di benzina e diesel possano continuare a crescere nei prossimi giorni, andando a pesare molto suo trasferimenti degli italiani nel weekend di Ferragosto e in questo periodo di ferie estive.

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