Esodo estivo 2026, agosto da bollino nero: il calendario del traffico

Agosto si sta avvicinando e come sempre ci sarà il picco degli spostamenti degli italiani che si recano in vacanza. Si attende quindi un importante incremento dei volumi del traffico, sopratutto in alcuni weekend. Giornate in cui la viabilità sarà messa sotto pressione e quindi sono attese criticità. Viabilità Italia, dopo luglio, ha condiviso il calendario del mese di agosto, evidenziando le giornate potenzialmente più ''difficili'' sul fronte del traffico.

Riassumendo, ci si aspetta che le prime due settimane di agosto siano caratterizzate da maggiori flussi di traffico diretti verso le località turistiche, già a partire dal venerdì e per tutto il sabato. In particolare, attenzione alle mattinate di sabato 1 e 8 agosto che potrebbero risultare particolarmente critiche e problematiche.

Anche la settimana di Ferragosto vedrà la partenza di molti italiani per le vacanze ma già da domenica 16 agosto ci si attende l'inizio della prima fase di controesodo che si concentrerà nella seconda parte del mese di agosto. Si prevedono criticità pure per il fine settimana di settembre che sarà interessato da intensi flussi veicolari.

Agosto, i weekend più a rischio

Si parte subito con il primo weekend dell'1 e del 2 agosto. Sabato mattina sarà da bollino nero ma tutto il fine settimana sarà difficile per la viabilità. Stesso scenario anche per il weekend successivo con la mattinata di sabato 8 agosto sempre da bollino rosso. Tuttavia, ci sia spettano criticità già a partire dalla giornata di giovedì. Da previsioni, sarà la settimana più difficile di agosto.

Complessa anche la settimana di Ferragosto con bollini gialli e rossi già a partire da giovedì pomeriggio. La giornata più critica sarà il 16 agosto quando potrebbe iniziare anche il controesodo. Traffico intenso anche per gli ultimi due weekend del mese.

Esodo estivo - agosto

Attenzione anche alle mattinate di lunedì 24 e 31 agosto quando il traffico potrebbe essere particolarmente intenso, da bollino rosso.

Partire informati

Previsioni del traffico a parte, prima di partire è sempre bene informarsi sull'effettiva situazione della viabilità. Come farlo?

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.). Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.

Controllate l'auto prima di partire

Buona regola prima di partire è quella di verificare il corretto funzionamento della propria vettura. Un controllo dal meccanico di fiducia permette di evitare di incorrere in situazioni spiacevoli che possono rovinare la vacanza.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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